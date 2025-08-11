Mercato Milan, Calamai: «Arriverà Hojlund perché costa meno ma il profilo giusto era un altro»

Mercato Milan, il giornalista Luca Calamai esprime la sua opinione sul prossimo attaccante rossonero: Hojlund, ma anche altri

Il dibattito sul nuovo attaccante del Milan si arricchisce di un’altra voce autorevole, quella di Luca Calamai, che nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com ha analizzato le scelte di mercato del club rossonero. L’attenzione si focalizza su due nomi in particolare: Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic.

Secondo Calamai, il Milan sembra orientato a puntare sul danese del Manchester United. La motivazione è prevalentemente economica: l’operazione per Hojlund “costa molto meno”. Tuttavia, il giornalista esprime un parere tecnico molto chiaro: “Vlahovic sarebbe stato più utile al calcio di Allegri“. Le caratteristiche fisiche e tecniche del serbo, infatti, si sposerebbero alla perfezione con le idee tattiche del nuovo allenatore del Milan.

La situazione di Vlahovic è complessa e delicata. Il giocatore, secondo Calamai, è “prigioniero di un ingaggio capestro (dodici milioni netti) e delle richieste di chi lo rappresenta.” Questa situazione rende difficile per qualsiasi club, compreso il Milan, intavolare una trattativa. Se l’opzione rossonera dovesse saltare, “fatico a vedere dove possa accasarsi il bomber serbo,” ha affermato Calamai, prospettando un possibile “scontro totale con la Juventus“.

L’errore, secondo il giornalista, è da imputare alla “vecchia dirigenza bianconera” che ha garantito a Vlahovic “un ingaggio fuori mercato”. Questo ha creato una situazione di stallo che, a oggi, potrebbe portare a un’ipotesi inaspettata: “Vlahovic finirà per restare alla Juve?”. Una possibilità che, secondo Calamai, non è da scartare, con un “matrimonio-incubo” che potrebbe prolungarsi per un altro anno.

Il Milan, con il nuovo direttore sportivo Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri, sta valutando attentamente ogni mossa. La scelta tra Hojlund e Vlahovic non è solo una questione di soldi, ma anche di compatibilità tecnica con il progetto rossonero. La decisione finale avrà un impatto significativo non solo sul Milan, ma anche sul futuro di uno dei bomber più discussi del calciomercato. La situazione è in continua evoluzione e i prossimi giorni saranno decisivi per capire come si evolverà la vicenda.