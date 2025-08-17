Mercato Milan, fra Vlahovic e Hojlund spunta Gimenez: El Bebote vuole dimostrare una cosa

Mercato Milan, i rossoneri cercano un nuovo attaccante ma c’è Gimenez che vuole mettersi in mostra

Domani è tempo di calcio giocato per il Milan, con l’esordio stagionale in Coppa Italia contro il Bari. Ma nonostante l’impegno ufficiale, il mercato continua a monopolizzare l’attenzione dei tifosi. L’obiettivo principale del club rimane l’acquisto di un nuovo centravanti. Nomi altisonanti come Rasmus Højlund e Dušan Vlahović circolano con insistenza, con il nuovo DS Igli Tare che lavora senza sosta per regalare a Massimiliano Allegri un attaccante di peso.

Tuttavia, c’è un giocatore che non vuole arrendersi all’idea di un nuovo arrivo nel reparto offensivo: Santiago Giménez. Il messicano, arrivato dal Feyenoord con grandi ambizioni, ha avuto un primo adattamento altalenante al calcio italiano. Le voci di mercato su altri attaccanti non lo aiutano, ma El Bebote è determinato a dimostrare di poter essere il numero 9 titolare del Milan. Lo ha confermato lui stesso in una recente intervista a Sky Sport, dove ha mostrato grande determinazione e voglia di riscatto.

“Sono lo stesso Santiago, ma con più fame, più voglia e soprattutto più passione”, ha dichiarato il centravanti. “Nel mercato invernale è difficile, nuova squadra, situazione non semplice. Ma ora ricomincia tutto da zero. Ho tanta voglia e credo molto in me stesso e nella squadra. Daremo tutto per raggiungere gli obiettivi.” Parole che evidenziano una mentalità vincente e una grande fiducia nelle proprie capacità.

Le prestazioni di Giménez nel precampionato sono state convincenti, un segnale importante per Massimiliano Allegri, che ha potuto valutare da vicino il suo potenziale. Il tecnico livornese, noto per la sua capacità di valorizzare i singoli giocatori, dovrà decidere se puntare su di lui o se insistere per un nuovo acquisto. La scelta non è semplice, anche perché lo stesso Giménez non vuole sentir parlare di un ruolo secondario: “Mi sento molto bene, grazie a Dio. Ho potuto godermi il tempo con i miei cari, con la mia famiglia. Ora ho tanta energia per quello che verrà e sicuramente darò tutto per il club”.

Il futuro dell’attacco rossonero è ancora da scrivere. Il Milan virerà su Højlund, su Vlahović o ci sarà un colpo di scena? L’unica certezza è la grande voglia di riscatto di Santiago Giménez, che al Feyenoord ha dimostrato di avere la forza fisica e mentale per guidare l’attacco. Adesso, alla sua prima stagione completa in Italia, deve confermare le sue qualità e convincere Massimiliano Allegri di poter essere quella macchina da gol di cui il Milan ha bisogno per tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La partita contro il Bari in Coppa Italia potrebbe già essere un banco di prova importante per il giovane attaccante messicano.