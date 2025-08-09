Mercato Milan, Tare mette la freccia: pressing totale su Hojlund! Cifre, dettagli e volontà del giocatore: ore decisive

Mercato Milan, Igli Tare è pronto a mettere la freccia per quanto riguarda Hojlund: accordo vicino con lo United e pressing sul giocatore

Il Milan è pronto a infiammare il mercato. Dopo settimane di difficoltànel raggiungere Dusan Vlahovic, che per diverso tempo è stato in cima alla lista del Diavolo per rinforzare l’attacco, i rossoneri hanno virato con decisione su Rasmus Hojlund, il talentuoso centravanti del Manchester United. Lo riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, che sottolinea il pressing asfissiante del Milan sul giocatore danese, determinato a convincerlo rapidamente ad accettare il trasferimento a Milanello. Una volta ottenuto il sì dell’ex Atalanta, il club di via Aldo Rossi, sotto la guida del nuovo DS Tare e del nuovo allenatore Allegri, proverà a trovare un accordo anche con il Manchester United.

La Volontà di Hojlund: Una Sfida per il Milan

Per il momento, la situazione è complessa. Hojlund ha fatto sapere di voler restare a Manchester e giocarsi le sue carte nonostante la foltissima concorrenza in attacco. La sua idea è quella di non fare le valigie, anche a dispetto dell’arrivo, che oggi sarà ufficiale, di Benjamin Sesko dal Lipsia per ben 85 milioni di euro. Tuttavia, il Manchester United non sembra pensarla allo stesso modo e ha intenzione di trovare un’altra sistemazione per il giovane attaccante. Per far cambiare idea a Hojlund, sarà fondamentale il pressing convinto del Milan, che gli può offrire una maglia da titolare e un ruolo da protagonista assoluto in Serie A, aspetti cruciali che Tare e Allegri potranno utilizzare per sedurre il giocatore.

La Trattativa Tra i Club: Cifre e Prospettive

Parallelamente al corteggiamento del giocatore, i due club sono già al lavoro per trovare un accordo economico. I Red Devils hanno aperto alla cessione del centravanti con la formula del prestito con diritto di riscatto, una modalità che il Milan predilige. Tuttavia, c’è da trattare sulla cifra complessiva dell’operazione, che per il calciomercato Milan deve rimanere sotto i 40 milioni di euro: si parla di 5-6 milioni per il prestito oneroso e un riscatto fissato a 28-30 milioni. Lo United, dal canto suo, spera di superare quota 40 milioni e che si possa magari scatenare un’asta tra le squadre interessate.

Nonostante le diverse valutazioni, un’intesa tra le due società non sembra così lontana. Al momento, la vera complicazione pare essere ottenere il sì di Hojlund. Il Diavolo, però, ci crede fermamente. Ieri, i contatti con l’intermediario che cura l’operazione sono stati frequenti e intensi, a dimostrazione della volontà ferrea del Milan di portare il giovane attaccante danese a Milanello. L’arrivo di Tare come direttore sportivo e di Allegri in panchina potrebbe rappresentare un fattore chiave per convincere Hojlund della bontà del progetto rossonero.