Mercato Milan in fermento: Hojlund primo obiettivo, ma Vlahovic resta il piano B. Tare ha una strategia precisa. Ultime

Mercato Milan, Hojlund resta il primo obiettivo dei rossoneri in attacco: Tare è rimasto in Inghilterra. Dusan Vlahovic resta l’alternativa

Il calciomercato Milan estivo continua a tenere banco e in casa Milan questa settimana si preannuncia decisiva per definire il futuro dell’attacco rossonero. L’obiettivo principale rimane Rasmus Hojlund, il giovane talento danese attualmente in forza al Manchester United. La situazione, però, è tutt’altro che semplice e la Gazzetta dello Sport riporta dettagli cruciali che delineano un quadro in evoluzione.

Hojlund: Un Sogno Rossonero tra Certezze e Dubbi

Il Milan, sotto la nuova guida del Direttore Sportivo Igli Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri, ha mostrato un forte interesse per Hojlund, identificandolo come il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club di Via Aldo Rossi avrebbe già ottenuto un ok di massima dal Manchester United per un’operazione che prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto. Questa formula finanziaria sarebbe vantaggiosa per il Milan, permettendo di distribuire l’investimento nel tempo e di valutare appieno il rendimento del giocatore prima di un impegno definitivo.

Tuttavia, l’ostacolo principale non risiede nelle trattative con i Red Devils, bensì nella volontà dello stesso Hojlund. Il giovane attaccante, infatti, sembrerebbe intenzionato a giocarsi le sue chance a Old Trafford, convinto di potersi ritagliare un ruolo importante nella squadra di Manchester. Questa sua determinazione sta rallentando la chiusura dell’affare e rende l’esito della trattativa incerto. Il Milan sta esercitando una forte pressione per convincere il calciatore, mettendo sul piatto un progetto ambizioso e un ruolo da protagonista nell’attacco rossonero. L’arrivo di un tecnico esperto come Allegri e la presenza di un dirigente ambizioso come Tare potrebbero essere fattori determinanti per far pendere la bilancia a favore del Diavolo.

Vlahovic: Il Piano B Sempre Caldo

Mentre le attenzioni sono concentrate su Hojlund, il Milan non ha affatto abbandonato il cosiddetto “piano B“. Su questo fronte, il nome che continua a circolare con insistenza è quello di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, attualmente alla Juventus, rappresenta un’alternativa di altissimo livello e un giocatore che Allegri conosce molto bene avendolo già allenato a Torino. La sua situazione alla Juventus non è delle più stabili e un trasferimento a Milano potrebbe rappresentare una nuova sfida stimolante per il suo futuro.

L’operazione Vlahovic sarebbe presumibilmente più onerosa rispetto a quella per Hojlund, ma il suo profilo garantisce un numero elevato di gol e una presenza fisica importante in area di rigore, caratteristiche che il Milan ricerca disperatamente per aumentare la propria incisività offensiva. La strategia del nuovo DS Tare sembra chiara: puntare su un attaccante giovane ma già affermato, capace di fare la differenza fin da subito. La Gazzetta dello Sport sottolinea come il Milan sia pronto a muoversi su Vlahovic nel caso in cui le negoziazioni per Hojlund non dovessero sbloccarsi nei prossimi giorni.

Questa settimana, dunque, sarà fondamentale per il Milan per capire quale strada intraprendere per il proprio reparto offensivo. Con Tare e Allegri al timone, i tifosi rossoneri attendono con ansia novità che possano infiammare ulteriormente questo calciomercato estivo. Riuscirà il Milan a convincere Hojlund o virerà deciso su Vlahovic? Le prossime ore saranno decisive.