Mercato Milan, stallo Hojlund: il centravanti danese non ha ancora sciolto le riserve. La trattativa si complica? I dettagli

Mercato Milan, prosegue lo stallo per Hojlund: il centravanti danese del Manchester United non ha ancora sciolto le riserve

Il futuro di Rasmus Højlund, l’attaccante danese individuato come obiettivo primario per l’attacco del calciomercato Milan, è avvolto nell’incertezza. Nonostante le insistenti voci di mercato che lo vorrebbero lontano dal Manchester United, con il club rossonero in prima fila per assicurarsi le sue prestazioni, il giocatore non ha ancora preso una decisione definitiva. Anzi, secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Nicolò Schira, Højlund sembrerebbe intenzionato a voler avere un’altra possibilità con i Red Devils, nonostante la sua posizione non sia più centrale nei piani tecnici del club inglese.

Questa rivelazione di Schira (fonte: Nicolò Schira, Twitter) aggiunge un ulteriore strato di complessità a una trattativa già delicata. Il Milan, sotto la nuova gestione tecnica che vede Massimiliano Allegri come allenatore e Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo, sta cercando un centravanti che possa garantire gol e profondità all’attacco. Højlund, con le sue caratteristiche di attaccante moderno, capace di abbinare fisicità e velocità, rappresenterebbe il profilo ideale per il progetto tecnico di Allegri. La sua giovane età, inoltre, lo rende un investimento a lungo termine per il club di Via Aldo Rossi.

L’interesse del Milan per Højlund non è certo una novità. Già nelle scorse settimane, si erano susseguite indiscrezioni su un possibile affondo rossonero, con il direttore sportivo Igli Tare che avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore e con il Manchester United. Tare, noto per la sua abilità nel condurre trattative complesse e nel scovare talenti emergenti, vedrebbe in Højlund il pezzo mancante per completare un reparto offensivo di alto livello. La sua esperienza come dirigente alla Lazio, dove ha costruito squadre competitive con risorse limitate, fa ben sperare i tifosi milanisti.

Tuttavia, la volontà di Højlund di rimanere a Manchester rappresenta un ostacolo significativo. È chiaro che il giocatore desideri dimostrare il suo valore e conquistarsi un ruolo di primo piano all’Old Trafford, nonostante la concorrenza agguerrita e una stagione non sempre brillante. Questa sua determinazione potrebbe rallentare o addirittura far saltare il trasferimento. Il Milan, dal canto suo, non può permettersi di aspettare a lungo. Il mercato estivo è in pieno fermento e la necessità di rafforzare l’attacco è una priorità assoluta per la squadra di Massimiliano Allegri, che sta lavorando per plasmare la sua squadra in vista della prossima stagione.

Il Milan dovrà quindi valutare attentamente le prossime mosse. Se Højlund dovesse rimanere fermo sulla sua posizione, il club rossonero sarà costretto a virare su obiettivi alternativi, per non perdere tempo prezioso nella costruzione della squadra. Non mancano certo i profili interessanti sul mercato, ma Højlund rappresentava un profilo ideale per età, caratteristiche e potenziale di crescita. La situazione rimane in costante evoluzione, con il Milan che, nonostante la reticenza del giocatore, continuerà a monitorare da vicino la situazione, sperando in un cambio di rotta che possa aprire le porte a un suo trasferimento in Serie A. Le prossime settimane saranno cruciali per definire il futuro di Rasmus Højlund e le strategie di mercato del Milan di Allegri e Tare.