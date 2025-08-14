Mercato Milan, Hojlund si allontana? Il giocatore starebbe pensando questo

Mercato Milan, Hojlund rimane il primo obiettivo in attacco ma il danese solleva i primi dubbi

Le speranze del Milan di portare a casa Rasmus Hojlund sembrano infrangersi contro la volontà del giocatore stesso. Secondo quanto riferito da TuttoMercatoWeb, l’attaccante danese ha manifestato la ferma intenzione di rimanere al Manchester United, non aprendo al trasferimento in rossonero. La decisione di Hojlund non è di natura economica, ma puramente sportiva, un desiderio di riscatto e di affermarsi in Premier League dopo due stagioni altalenanti.

Nonostante gli arrivi di Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo e Matheus Cunha abbiano aumentato la concorrenza all’Old Trafford, Hojlund vuole giocarsi le sue carte e far ricredere il nuovo manager, Ruben Amorim. La sua voglia di riscatto è forte, specialmente dopo una stagione che lo ha visto segnare 10 gol, ma con una distribuzione non soddisfacente: solo 4 in Premier League e ben 6 in Europa League. Questo dato evidenzia la sua difficoltà ad imporsi nel massimo campionato inglese, ma allo stesso tempo alimenta la sua voglia di dimostrare il proprio valore.

Hojlund sembra percepire un’aria nuova e un’atmosfera diversa in questa stagione, rispetto a quella iniziata sotto la guida di Erik ten Hag e conclusa con la sconfitta in finale di Europa League contro il Tottenham. Questa sensazione di cambiamento lo motiva a credere di poter finalmente imporsi in Premier League e di non essere scartato, anche considerando la sua giovane età. La sua decisione, seppur deludente per il Milan, dimostra la grande determinazione del giocatore a lottare per un posto da titolare in uno dei club più prestigiosi al mondo.

Per il Milan, la chiusura della pista Hojlund significa dover rivedere le proprie strategie di mercato per l’attacco. Il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri sono ora chiamati a valutare altre opzioni per trovare il centravanti ideale per il loro progetto tecnico. La ricerca di un attaccante prolifico e in grado di integrarsi al meglio nel sistema di gioco di Allegri è una priorità assoluta. Mentre Hojlund si prepara a lottare per un posto nel Manchester United, il Milan deve accelerare le sue mosse per non farsi trovare impreparato all’inizio della stagione.