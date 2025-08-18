Mercato Milan, Hojlund chiede una cosa ai rossoneri: serve questa cosa per chiudere

Mercato Milan, Hojlund apre ai rossoneri ma vuole garanzie per trasferirsi a Milano

Il Milan ha già messo a segno sette acquisti in questa sessione estiva di mercato, ma il tassello più importante per l’attacco non è ancora arrivato. La dirigenza rossonera sta lavorando intensamente per trovare un nuovo centravanti che si affianchi a Santiago Giménez e l’obiettivo numero uno, come ormai è noto da tempo, è Rasmus Højlund. L’attaccante danese è la prima scelta di Massimiliano Allegri, che vorrebbe averlo a disposizione il prima possibile, possibilmente prima del debutto in campionato contro la Cremonese, in programma sabato prossimo alle 20:45 a San Siro.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la deadline fissata dal tecnico livornese sta accelerando la trattativa. Il DS Igli Tare è al lavoro su più fronti per trovare un’intesa sia con il Manchester United che con il giocatore. Il nodo principale resta la formula del trasferimento: il club inglese vorrebbe fissare un diritto di riscatto alto, intorno ai 50 milioni di euro, mentre il Milan spinge per un prestito oneroso di 5 milioni, con un’opzione di riscatto a 40 milioni. Una differenza di 10 milioni di euro che dovrà essere colmata nelle prossime ore per sbloccare l’affare.

Parallelamente, continuano i colloqui con l’entourage di Højlund. L’attaccante danese, che ha già dato segnali di apertura, si sta convincendo sempre di più della destinazione rossonera. La prospettiva di lavorare con un allenatore esperto come Massimiliano Allegri e di far parte di un progetto ambizioso come quello del Milan sembra averlo conquistato. L’intesa con il giocatore non rappresenta più un problema, e questo facilita non poco il lavoro di Igli Tare, che ora deve concentrarsi a pieno regime sulla trattativa con il Manchester United.

La fretta di Allegri è dettata dalla necessità di inserire al più presto il nuovo attaccante nei suoi schemi tattici. Il tempo stringe, e avere Højlund già per la prima di campionato darebbe al Milan un vantaggio non indifferente. La società sa che il Manchester United è un osso duro, ma la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza. L’ottimismo c’è, seppur cauto. Il popolo rossonero attende con ansia di vedere come si evolverà la situazione, sperando che Tare e Allegri riescano a regalare il colpo finale per un mercato estivo già di per sé molto attivo. L’esito di questa trattativa potrebbe definire il volto definitivo del Milan per la prossima stagione