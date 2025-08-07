Mercato Milan, Furlani accelera! Contatti sempre più fitti, c’è lui nel mirino con l’ok di Allegri. La situazione

Mercato Milan, i rossoneri accelerano sul fronte Hojlund: contatti sempre più fitti con gli intermediari dell’operazione

Il calciomercato estivo del Milan si sta accendendo, con il club rossonero che, dopo aver ufficializzato l’acquisto di Jashari, si concentra ora sulla ricerca di un nuovo attaccante di peso da mettere a disposizione del neo-tecnico Max Allegri. L’obiettivo primario è affiancare una punta di spessore a Santiago Giménez, già pilastro dell’attacco milanista, per formare una coppia offensiva in grado di garantire un elevato numero di gol e un’ampia varietà di soluzioni tattiche. Il direttore sportivo Tare è al lavoro incessantemente per concretizzare le operazioni.

Le attenzioni principali del Milan in queste ore si sono concentrate su Rasmus Højlund, il giovane attaccante danese di 22 anni in forza al Manchester United. I dialoghi con gli intermediari dell’operazione sono diventati fittissimi, segno di una volontà concreta da parte dei rossoneri di portare il talentuoso centravanti a San Siro. La formula su cui il Milan sta insistendo con decisione è quella del prestito con diritto di riscatto, una soluzione che permetterebbe al club di valutare appieno l’impatto del giocatore nel campionato italiano prima di un investimento definitivo. Questa strategia è particolarmente apprezzata dalla dirigenza milanista, che vuole agire con cautela e lungimiranza sul mercato.

La situazione al Manchester United sembra favorire un possibile addio di Højlund. I “Red Devils” hanno infatti recentemente chiuso un’operazione di mercato imponente, assicurandosi le prestazioni di Benjamin Šeško dal Lipsia per una cifra che si aggira intorno agli 80 milioni di euro. Questo acquisto, unito alla presenza di altri attaccanti di calibro nella rosa del Manchester United, potrebbe aprire le porte a una cessione del giovane danese, rendendolo un’opzione più concreta per il Milan. La concorrenza interna potrebbe spingere Højlund a cercare nuove sfide e un maggiore spazio in campo, opportunità che il Milan di Allegri e Tare è pronto a offrirgli.

Nonostante l’accelerazione per Højlund, il Milan non ha accantonato del tutto l’idea di Dušan Vlahović. L’attaccante serbo della Juventus rimane comunque nel mirino dei rossoneri, sebbene le tempistiche per una possibile trattativa con i bianconeri siano percepite come potenzialmente lunghe. La complessità dei rapporti tra i due club e la valutazione elevata del giocatore da parte della Juventus sono fattori che il Milan sta considerando attentamente. Tuttavia, la qualità e il potenziale di Vlahović sono indubbi, e il suo nome rimane sul taccuino del direttore sportivo Tare come una valida alternativa o un futuro obiettivo.

Il Milan, sotto la guida di Max Allegri e con Tare al timone del mercato, sta dimostrando una netta intenzione di rafforzare la squadra con innesti di qualità in ogni reparto. L’obiettivo è costruire una rosa competitiva e profonda, in grado di affrontare le sfide della Serie A e delle competizioni europee. La ricerca dell’attaccante è ora la massima priorità, e i tifosi rossoneri attendono con trepidazione l’annuncio del prossimo colpo di mercato.