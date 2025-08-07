Mercato Milan, Hojlund in pole! La mossa dei rossoneri non passa inosservata, questa la possibile formula dell’operazione

Mercato Milan, Hojlund scavalca Vlahovic: emissari del club rossonero a Manchester per studiare la formula dell’operazione

Con il centrocampo ormai sistemato grazie all’arrivo di Ardon Jashari e la difesa quasi completata con Zachary Athekame prossimo a vestire la maglia rossonera come terzino destro, il calciomercato Milan sposta ora il suo focus primario sulla scelta del nuovo centravanti. Un ruolo cruciale, destinato a giocarsi il posto con l’attuale punta di diamante Santiago Gimenez. Per settimane, il nome di Dusan Vlahovic ha campeggiato in cima ai desideri rossoneri, ma le recenti complicazioni nella trattativa hanno spinto il Diavolo a virare con decisione su un altro profilo: Rasmus Hojlund.

La notizia, riportata da gazzetta.it, rivela che il Milan ha già iniziato a muoversi concretamente per l’attaccante danese. Il neo Direttore Sportivo Igli Tare, in stretto contatto con il tecnico Massimiliano Allegri, ha inviato emissari a Manchester per sondare il terreno con il Manchester United e valutare i margini di manovra per l’ex Atalanta. La tempistica è interessante: con il Milan impegnato in amichevoli a Dublino (contro il Leeds sabato) e a Londra (contro il Chelsea domenica) questo fine settimana, non è escluso che possano esserci sviluppi importanti proprio in questi giorni.

Il sorpasso di Hojlund su Vlahovic nella lista delle preferenze di Via Aldo Rossi sembra ormai un dato di fatto. La trattativa per il giovane danese si presenta indubbiamente più agevole per diversi motivi chiave. In primis, Rasmus Hojlund è destinato a diventare un esubero non appena lo United concluderà l’acquisto di Benjamin Sesko dal Lipsia, operazione che, stando alle indiscrezioni, sarebbe a un passo dalla fumata bianca. Questa dinamica renderebbe il Manchester United più propenso a cedere il giocatore, facilitando le negoziazioni.

Inoltre, un fattore non di poco conto è l’aspetto economico legato all’ingaggio. I 3 milioni di euro a stagione percepiti attualmente da Hojlund sono sensibilmente inferiori rispetto ai 12 milioni di euro che Dusan Vlahovic guadagna alla Juventus. Questa differenza rende l’operazione Hojlund decisamente più sostenibile per le casse rossonere, un aspetto sempre tenuto in grande considerazione dalla dirigenza del Milan.

L’idea che il Milan sta portando avanti è quella di un prestito con diritto di riscatto. La cifra per il riscatto, secondo le prime stime, dovrebbe aggirarsi tra i 30 e i 35 milioni di euro. Questa formula consentirebbe al club di valutare appieno l’inserimento e le prestazioni di Hojlund nel contesto rossonero prima di un investimento definitivo, offrendo una maggiore flessibilità finanziaria. La strategia di Tare e Allegri sembra chiara: puntare su un profilo giovane, con ampi margini di crescita e un ingaggio gestibile, senza precludere la possibilità di un investimento futuro. Il mercato estivo del Milan si infiamma, e la corsa al nuovo centravanti entra nel vivo con Rasmus Hojlund in pole position.