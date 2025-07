Mercato Milan, risalgono le quotazioni di Guela Doue a destra! Il dettaglio su Tare non passa inosservato

Mercato Milan, in casa rossonera stanno risalendo con forza le quotazioni di Guela Doue come terzino destro: Tare al lavoro

Il calciomercato estivo del Milan si infiamma, tra obiettivi sfumati e nuovi assalti che delineano le strategie della dirigenza rossonera. Un nome che sembrava ormai prossimo a vestire la maglia rossonera, quello di Marc Pubill, è invece scivolato via, aprendo la strada a un nuovo obiettivo per la fascia destra, Guela Doué. La vicenda Pubill evidenzia ancora una volta il peso decisionale del nuovo allenatore Massimiliano Allegri e la centralità del direttore sportivo Igli Tare nelle dinamiche di mercato del club di Via Aldo Rossi.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’inserimento del Milan per il terzino spagnolo Marc Pubill non ha portato ai risultati sperati. La ragione principale di questo dietrofront sarebbe da attribuire alla mancanza di convinzione da parte di Massimiliano Allegri. Il neo tecnico rossonero, tornato sulla panchina del Milan con poteri rafforzati anche sul mercato, non avrebbe dato il via libera definitivo all’affondo per Pubill, ritenendolo forse non pienamente in linea con le sue idee tattiche o con le necessità della squadra. Questa decisione ha spianato la strada al Wolverhampton, che ora sembra a un passo dall’acquisire il giocatore per una cifra vicina ai 15 milioni di euro più bonus, con l’aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita. Un’operazione importante per il club inglese, che si assicura un prospetto interessante, mentre il Milan è costretto a virare su altre piste.

A fronte di questa situazione, le quotazioni di Guela Doué sono prepotentemente risalite. Il giovane esterno francese, classe 2002, è da sempre considerato il preferito dalla dirigenza milanista per rinforzare la corsia di destra. Le sue qualità tecniche, la sua velocità e la sua propensione offensiva lo rendono un profilo estremamente interessante per il gioco che Allegri intende proporre. Tuttavia, la distanza economica con lo Strasburgo, club proprietario del cartellino di Doué, rimane ancora significativa. Le trattative si preannunciano complesse, ma l’ottimismo a Casa Milan non manca.

Un segnale importante in questa fase cruciale del mercato rossonero arriva dalla situazione di Igli Tare. Il nuovo direttore sportivo del Milan non è partito con la squadra per la tournée estiva, una circostanza che, secondo Tuttosport, potrebbe essere interpretata come un indizio significativo. La sua presenza a Milano, presumibilmente per seguire da vicino le numerose trattative in corso, sottolinea l’importanza del suo ruolo e la frenesia di queste settimane. La sua concentrazione sui dossier caldi del mercato, tra cui quello di Doué, è massima. Il Milan è alla ricerca di rinforzi mirati per elevare il livello della rosa e Allegri ha le idee chiare su come plasmare la sua squadra. La sinergia tra Tare e Allegri sarà fondamentale per il successo di questa sessione di calciomercato e per le ambizioni del Milan nella prossima stagione. La fumata bianca per Guela Doué potrebbe essere il prossimo capitolo di questa avvincente estate rossonera.