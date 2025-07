Mercato Milan, doppia opzione a destra: Tare si muove, sul taccuino c’è anche un ex Serie A

Mercato Milan, c’è una doppia opzione a destra: Guela Doue è il primo obiettivo ma resiste anche l’opzione Singo

Il Milan è più che mai attivo su questo calciomercato estivo, con il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri al comando delle operazioni. Dopo aver ufficializzato l’acquisto del talentuoso terzino sinistro Pervis Estupiñán dal Brighton per una cifra di 17 milioni di euro più 2 di bonus, l’attenzione dei rossoneri si è ora spostata con forza sul rinforzo della fascia destra. L’obiettivo primario per il Diavolo è chiaro e porta al nome di Guela Doué, giovane e promettente terzino di proprietà dello Strasburgo.

La trattativa per Doué è diventata una vera e propria priorità per il Milan, che vede nel francese il profilo ideale per le esigenze di mister Allegri. Nelle scorse settimane, il club di Via Aldo Rossi aveva già presentato due offerte ufficiali allo Strasburgo: una prima proposta da 15 milioni di euro senza bonus, seguita da una seconda da circa 20 milioni. Entrambe le offerte, tuttavia, sono state rifiutate dal club alsaziano, che valuta il suo gioiello non meno di 30 milioni di euro. Nonostante le resistenze iniziali, il calciomercato Milan non si arrende e, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, è pronto a rilanciare con una nuova offerta da poco meno di 25 milioni di euro nei prossimi giorni, nella speranza di trovare finalmente la quadra con la società francese.

La Strategia Finanziaria del Milan: Cessioni Mirate per un Tesoretto Importante

La fiducia del Milan nel poter chiudere l’affare Doué è rafforzata anche dall’ottimo lavoro che il DS Igli Tare sta portando avanti sul fronte delle cessioni. Le operazioni in uscita sono fondamentali per generare il tesoretto necessario ad alzare l’offerta per il terzino dello Strasburgo. Il Diavolo ha già incassato circa 10 milioni di euro dalla cessione di Emerson Royal al Flamengo e altri 8 milioni di euro (1 milione di prestito oneroso più 7 di obbligo di riscatto) dal trasferimento di Tommaso Pobega al Bologna.

Queste cessioni mirate stanno permettendo alla dirigenza rossonera di avere maggiore flessibilità economica sul mercato. E le operazioni in uscita potrebbero non essere finite qui: anche Ismael Bennacer, Noah Okafor e Yacine Adli restano sul mercato e le loro potenziali cessioni porterebbero ulteriori milioni nelle casse del Milan, rafforzando ulteriormente la capacità di investimento del club. La strategia è chiara: liberare risorse per puntare con decisione sui principali obiettivi identificati da Tare e Allegri.

Wilfried Singo: L’Alternativa che Conosce Già la Serie A

Nel caso in cui, nonostante gli sforzi e i rilanci, il Milan non riuscisse a raggiungere un accordo con lo Strasburgo per Guela Doué, il DS Igli Tare ha già individuato un’alternativa di alto livello. Si tratta di Wilfried Singo, attualmente in forza al Monaco. Il terzino ivoriano non è un volto nuovo per il campionato italiano, avendo già giocato in Serie A con la maglia del Torino.

La sua conoscenza del calcio italiano e le sue qualità fisiche e tecniche lo rendono un profilo estremamente interessante per i rossoneri. La valutazione di Singo si aggira intorno ai 25 milioni di euro, una cifra che rientra nei parametri di spesa del Milan in caso di mancato arrivo di Doué. La presenza di un’alternativa concreta e altrettanto valida dimostra la pianificazione strategica del Milan sul mercato, pronto a muoversi su più fronti per garantire a mister Allegri una rosa competitiva e all’altezza delle aspettative.