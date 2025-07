Mercato Milan, clamoroso aneddoto! Allegri ha stoppato tutto, vuole lui a destra

Mercato Milan, spunta l’aneddoto su Pubill: Allegri ha stoppato tutto, a destra il preferito resta Guela Doue. Ultime

Il calciomercato Milan è in piena rivoluzione sulle corsie esterne, con la dirigenza rossonera, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, e il tecnico Massimiliano Allegri al lavoro per definire gli assetti definitivi in vista della prossima stagione. L’addio di Theo Hernandez, destinato ad altre lidi, ha lasciato un vuoto importante sulla fascia sinistra, ma il club sembra aver trovato il suo erede ideale in Pervis Estupiñan. Il terzino ecuadoriano, con la sua spinta e la sua fase difensiva, è considerato il profilo perfetto per prendere il comando della corsia mancina, assicurando un mix di velocità, cross precisi e copertura che si adatta alla visione di gioco di Allegri. La sua acquisizione rappresenta un colpo importante per il Milan, che si assicura un giocatore con esperienza internazionale e un futuro promettente.

Ben più complessa, e ancora in fase di definizione, è la situazione sulla fascia destra. Quello che sembrava un profilo prediletto dalla dirigenza, il giovane terzino spagnolo Arnau Pubill dell’Almeria, ha visto la sua candidatura affievolirsi in maniera significativa. Nonostante il Milan avesse persino sottoposto il calciatore a test preliminari, la valutazione di Massimiliano Allegri e del suo staff tecnico non è stata del tutto positiva. Il tecnico, infatti, preferirebbe un profilo differente, con caratteristiche più in linea con le sue richieste tattiche per la corsia destra. Questa inversione di rotta ha avuto ripercussioni immediate sul futuro di Pubill, che ora sembra molto più vicino al Wolverhampton, con la dirigenza inglese pronta ad approfittare del dietrofront rossonero.

Come riportato da Tuttosport questa mattina, con il titolo eloquente “Allegri non è convinto di Pubill. Risalgono le quotazioni di Doué“, la pista che porta a Desire Doué si è improvvisamente scaldata. Il giovane talento francese, in forza al Rennes, è balzato in cima alla lista dei desideri del Milan. Il suo dinamismo, la tecnica sopraffina e la capacità di giocare su più posizioni lo rendono un candidato estremamente interessante per la fascia destra. Doué potrebbe portare una ventata di freschezza e imprevedibilità al gioco del Milan, offrendo ad Allegri diverse soluzioni tattiche. La sua versatilità, che gli permette di agire sia come terzino che come esterno alto, rappresenta un valore aggiunto non indifferente.

La decisione di Allegri di virare su Doué testimonia la volontà del Milan di costruire una squadra non solo talentuosa, ma anche funzionale alle idee del proprio allenatore. Il ruolo di Igli Tare in queste dinamiche di mercato è cruciale, poiché spetta a lui tradurre le indicazioni tecniche in operazioni concrete. La ricerca del terzino destro ideale è un segnale chiaro di come il Milan voglia essere competitivo su tutti i fronti, rafforzando ogni reparto con elementi di qualità e prospettiva. La campagna acquisti rossonera si preannuncia quindi ricca di sviluppi, con le fasce che, dopo gli addii di due pilastri come Theo Hernandez e potenzialmente Calabria (se Doué dovesse arrivare), saranno quasi completamente rivoluzionate per la prossima stagione. I tifosi rossoneri attendono con ansia di scoprire chi saranno i protagonisti di questa nuova era sulla destra.