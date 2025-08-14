Mercato Milan, Graziani non ha dubbi: «Se fossi Hojlund andrei a Milano a piedi»

Mercato Milan, Ciccio Graziani dice la sua sulla questione attaccanti: consiglia Hojlund ma nel confronto con Vlahovic…

Il Milan è al centro del dibattito calcistico e, a commentare la situazione dei rossoneri, è intervenuto Ciccio Graziani ai microfoni di Radio Sportiva. Le sue parole, dirette e senza mezzi termini, offrono una prospettiva chiara sulle ambizioni del club e sulle mosse necessarie per raggiungerle. L’ex attaccante si è espresso in particolare sugli obiettivi stagionali e sulla situazione del mercato in attacco, toccando i nomi di Hojlund e Vlahovic.

Secondo Graziani, il Milan ha tutte le carte in regola per fare una stagione migliore rispetto alla precedente: “L’obiettivo è quello di migliorare la stagione scorsa ma non abbiamo dubbi che con l’arrivo di Allegri, con Tare, la società che ha fatto il giusto restyling, la squadra che giocherà solo 2 competizioni si possa fare bene.” La fiducia di Graziani si basa sulla solidità della nuova dirigenza, composta dal Direttore Sportivo Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri, e sul vantaggio di dover affrontare solo il campionato e la Coppa Italia.

Tuttavia, il quadro dipinto da Graziani non è privo di ombre. Il nodo principale resta l’attacco, dove la squadra ha bisogno di rinforzi di peso. “Ma serve prendere due attaccanti seri, perché con Gimenez non si va tanto lontano, allora se la può giocare per un posto in Champions. A oggi non è pronta per questo obiettivo, ci sono squadre più forti e attrezzate.” Le parole di Graziani mettono in evidenza la necessità di investire su giocatori di alto profilo per competere ai massimi livelli, sottolineando come l’attuale rosa non sia ancora all’altezza delle big.

Il commento più duro è stato riservato a Rasmus Hojlund, la cui titubanza nel trasferirsi al Milan è vista come incomprensibile. “Se fossi Hojlund ci andrei a piedi a Milano. Al Manchester è arrivato al punto che se non si presenta in allenamento non se ne accorge nessuno.” Graziani non comprende le remore del giovane attaccante danese, che dovrebbe cogliere al volo l’opportunità di giocare in un club prestigioso come il Milan, con prospettive di crescita e un progetto solido. “Ti chiama una società col Milan, con quegli obiettivi e prospettive e lui guarda se va in prestito con diritto o meno.” Sulla scelta tra i due centravanti, la sua preferenza ricade su Vlahovic, sebbene nutra dei dubbi sulla fattibilità dell’affare: “Non so cosa succederà, ma se dovessi scegliere uno fra Hojlund e Vlahovic dico quest’ultimo ma su di lui ho l’impressione che la situazione si complicherà ancora di più.“

Le parole di Ciccio Graziani risuonano come un avvertimento per il Milan: il tempo stringe e per competere per i massimi traguardi servono rinforzi di qualità in attacco.