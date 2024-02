Mercato Milan, in arrivo un'altra grande cessione? Tifosi avvertiti

Mercato Milan, in arrivo un’altra grande cessione in estate? Il club avverte i tifosi: cosa succederà a giugno

In questi ultimi giorni si rincorrono le voci di mercato secondo cui in estate il Milan potrebbe cedere alle lusinghe del Paris Saint-Germain nei confronti Rafael Leao, primo obiettivo dei parigini per sostituire Mbappé.

Ma i rossoneri faranno una grande cessione in estate come quella di Tonali nella scorsa? Secondo il Corriere dello Sport la giusto prezzo nessuno è incedibile. Pertanto è lecito aspettarsi almeno una grande partenza.