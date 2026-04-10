Mercato Milan, offerta pronta per Goretzka: i dettagli del contratto! Tare ha idee chiare. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato del Milan entra nel vivo con un nome che sta facendo sognare i tifosi: Leon Goretzka. Le sensazioni attorno alla trattativa sono estremamente positive. Il club di Via Aldo Rossi si è mosso con largo anticipo per assicurarsi le prestazioni del centrocampista tedesco, pilastro del Bayern Monaco e della nazionale.

La strategia dei rossoneri e l’offerta contrattuale

Nonostante la forte concorrenza di numerosi top club europei, il Diavolo sembra aver guadagnato una posizione di vantaggio. Il Direttore Sportivo Igli Tare ha presentato argomenti molto convincenti all’entourage del giocatore. L’obiettivo è regalare a Massimiliano Allegri un elemento in grado di innalzare il tasso tecnico della mediana.

I dettagli dell’operazione parlano di un contratto quadriennale già pronto sul tavolo. La proposta economica è strutturata su una base fissa tra i 4 e i 4.5 milioni di euro, ma con l’inserimento di vari bonus il sodalizio meneghino potrebbe spingersi quasi a 5 milioni di euro a stagione. Goretzka sta riflettendo seriamente sulla proposta, attratto dal progetto tecnico e dalla centralità che avrebbe nello scacchiere tattico dei rossoneri