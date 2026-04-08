Mercato Milan, Goretzka e non solo: il piano di Allegri per il centrocampo. I dettagli

Mercato Milan, Massimiliano Allegri ha chiesto alla dirigenza Goretzka e un altro centrocampista più dinamico: tutti i dettagli

Il mercato Milan entra nel vivo con una strategia chiara per rinforzare il cuore della squadra. Intervenuto a MilanVibesIT, il giornalista Luca Bianchin ha confermato che il nome di Leon Goretzka non è solo una suggestione, ma un obiettivo concreto: il club rossonero ha già avviato i contatti con il centrocampista tedesco in uscita dal Bayern Monaco.

Secondo Bianchin, la visione di Massimiliano Allegri per la stagione 2026/2027 prevede un restyling profondo del reparto, con l’innesto di almeno due nuovi elementi di spessore.

Mercato Milan, Goretzka e il mix perfetto: esperienza e dinamismo

L’idea tattica del tecnico livornese è quella di costruire una mediana equilibrata e completa, capace di affrontare le sfide della nuova Champions League. Allegri avrebbe chiesto alla dirigenza due profili complementari: un giocatore di grande esperienza internazionale, ruolo che Goretzka ricoprirebbe alla perfezione, e uno più dinamico e di gamba, capace di garantire intensità in entrambe le fasi.

Con il futuro di Modrić ancora da decifrare e la possibile conferma di Comotto nelle rotazioni, il Milan punta a blindare il centrocampo con un mix di muscoli e carisma per colmare il gap con le big europee.