Mercato Milan, si allontana da Goncalo Ramos? Il PSG respinge offerte da oltre 50 milioni e la Premier League incombe

Mercato Milan, potrebbe allontanarsi definitivamente la pista che porta a Goncalo Ramos per l’attacco: il PSG vorrebbe trattenerlo

Le voci di mercato degli ultimi giorni avevano acceso la fantasia dei tifosi milanisti, accostando il nome di Gonçalo Ramos al club rossonero. Tuttavia, come riportato da Matteo Moretto, la situazione appare tutt’altro che calda e un eventuale approdo dell’attaccante portoghese a Milano sembra, ad oggi, estremamente improbabile. Il Paris Saint-Germain, attuale proprietario del cartellino di Ramos, ha infatti espresso la chiara volontà di trattenere il giocatore, dimostrando la sua ferma intenzione con un rifiuto significativo.

Secondo le informazioni di Moretto, un club di Premier League si sarebbe spinto oltre, presentando un’offerta verbale che superava i 50 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del giovane attaccante. Una cifra ingente e di assoluto rispetto, che testimonia il grande interesse e la valutazione elevata di Ramos sul mercato internazionale. Nonostante questa proposta straordinaria, il PSG ha risposto con un secco “no”, ribadendo la sua posizione inamovibile. Questo rifiuto categorico evidenzia quanto il club parigino consideri Ramos un asset fondamentale per il proprio progetto tecnico, e rende l’idea di quanto sia difficile, se non quasi impossibile, strapparlo alla sua attuale squadra.

Per il calciomercato Milan, guidato dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dall’esperto allenatore Massimiliano Allegri, l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo rimane prioritario. Tuttavia, l’operazione Gonçalo Ramos sembra ora un miraggio, con il Paris Saint-Germain che ha eretto un muro invalicabile attorno al suo attaccante. La politica di non cedere i propri talenti, anche di fronte a offerte superiori ai 50 milioni, sottolinea la potenza economica e la strategia a lungo termine del club francese.

Il mercato estivo è ancora lungo e le dinamiche possono cambiare rapidamente, ma al momento, i rossoneri dovranno con ogni probabilità rivolgere le proprie attenzioni altrove per trovare il centravanti che possa fare al caso di Allegri. La ricerca di un attaccante prolifico e compatibile con il modulo del tecnico livornese sarà uno dei compiti principali di Tare, che dovrà navigare tra le difficoltà di un mercato sempre più competitivo e con valutazioni elevate. La Premier League, con la sua grande capacità di spesa, si conferma ancora una volta un serio concorrente per i club italiani, in grado di offrire cifre che spesso superano le possibilità dei team di Serie A. Il Milan dovrà quindi essere creativo e perspicace nelle sue mosse future per non farsi trovare impreparato e per garantire ad Allegri una rosa all’altezza delle ambizioni rossonere.