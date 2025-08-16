Mercato Milan, altra pretendente a Gonçalo Ramos: arriva dalla Premier League

Mercato Milan, su Gonçalo Ramos spunta una nuova pretendente: dalla Premier League

Il Milan è costantemente alla ricerca di rinforzi per il proprio attacco, e tra i nomi che circolano con insistenza da tempo c’è quello di Gonçalo Ramos. Tuttavia, la concorrenza per l’attaccante portoghese si fa sempre più agguerrita. Come riportato da Sky Sports, il talentuoso calciatore del Paris Saint-Germain è finito nel mirino del Newcastle, una notizia che potrebbe complicare i piani rossoneri.

I Magpies si trovano in una situazione di incertezza riguardo al futuro del loro attaccante di punta, Alexander Isak, che è diventato un obiettivo di mercato per il Liverpool. La possibile partenza dello svedese spinge il Newcastle a sondare il mercato per un sostituto all’altezza, e il nome di Gonçalo Ramos è emerso come una delle opzioni principali. L’attaccante portoghese è considerato un profilo ideale per la Premier League, grazie alla sua capacità realizzativa e alla sua abilità nel gioco aereo.

Nonostante le voci di mercato, Gonçalo Ramos ha dimostrato di voler rimanere al centro del progetto del Paris Saint-Germain. Recentemente, ha giocato un ruolo chiave nella vittoria del suo club in Supercoppa UEFA contro il Tottenham, segnando la rete del 2-2 nei minuti di recupero, un gol decisivo che ha spinto la partita ai rigori, poi vinti dai francesi. Al termine della sfida, lo stesso Ramos ha smentito le voci di un suo imminente addio, dichiarando esplicitamente di essere intenzionato a restare a Parigi e lottare per un posto da titolare.

Nonostante la concorrenza del Newcastle e le recenti dichiarazioni del giocatore, il Milan continua a monitorare la situazione. Il club rossonero, sotto la nuova guida di Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare, sta valutando attentamente ogni opportunità per rinforzare il reparto offensivo. La priorità è trovare un attaccante che si sposi perfettamente con la filosofia di gioco di Allegri e che possa garantire un alto numero di gol.

La situazione di Gonçalo Ramos è un esempio di come il mercato possa cambiare rapidamente. Le dichiarazioni di un giocatore possono essere un indizio, ma spesso le dinamiche societarie e le offerte economiche possono ribaltare ogni scenario. La collaborazione tra Allegri e Tare sarà fondamentale per capire se e come il Milan potrà inserirsi in questa trattativa. La posta in gioco è alta, e il nome di Gonçalo Ramos potrebbe restare al centro dell’attenzione fino alla fine del mercato, con il Milan che non ha intenzione di restare a guardare.