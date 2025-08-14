Mercato Milan, l’obiettivo Ramos si allontana: «Se resto al PSG? Sì»

Mercato Milan, Ramos è uno dei nomi in lista dei dirigenti rossoneri ma dopo la gara di Supercoppa Europea è più complicato

Le voci di calciomercato che accostavano Gonçalo Ramos al Milan si sono spente, almeno per il momento, dopo la grande prestazione dell’attaccante portoghese nella vittoria della Supercoppa UEFA. Il Paris Saint-Germain, infatti, ha alzato il trofeo battendo il Tottenham ai rigori, e il merito è anche del giovane bomber che ha siglato il gol decisivo in pieno recupero, portando il risultato sul 2-2.

Al termine della partita, ai microfoni nella mixed zone, Ramos ha risposto in modo perentorio alle domande sul suo futuro. Come riporta il quotidiano francese Le Parisien, l’attaccante ha dichiarato senza esitazioni: “Sì, resto“. Una frase che, di fatto, chiude la porta a ogni possibile trattativa in questa sessione estiva di mercato. Sebbene il suo nome fosse circolato anche in orbita Milan come possibile alternativa per l’attacco, l’intenzione del giocatore sembra essere quella di continuare la sua avventura a Parigi, dove è riuscito a conquistare un ruolo da protagonista in un match così importante.

La dichiarazione di Gonçalo Ramos risolve un potenziale enigma per il Milan, che ora può concentrare tutte le sue energie su altri obiettivi. Il club rossonero, guidato dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri, ha le idee chiare per il reparto offensivo. L’obiettivo primario, infatti, rimane Rasmus Hojlund, il talentuoso centravanti danese del Manchester United. La trattativa per Hojlund è complessa e richiede tempo, ma il Milan sembra deciso a fare di tutto per portarlo a Milano e affidargli le chiavi dell’attacco.

La chiusura della pista Ramos è un segnale di come il mercato sia in continua evoluzione e di come i club debbano essere pronti a reagire a ogni scenario. Il Milan di Tare e Allegri ha un progetto ben definito e sta cercando di costruire una rosa competitiva su ogni fronte. L’arrivo di un attaccante di spessore è la priorità assoluta per il nuovo corso rossonero. Mentre Ramos festeggia la Supercoppa con il PSG e si prepara per la prossima stagione in Francia, il Milan continua a lavorare a fari spenti, con l’obiettivo di trovare il suo bomber per il futuro, e tutti gli sforzi sembrano ora concentrati sull’affare Hojlund.