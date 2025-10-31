Mercato Milan, apprezzamento per Gila: difensore sul taccuino rossonero, ma nessun contatto avviato

Mercato Milan, confermato l’apprezzamento dei rossoneri per Mario Gila della Lazio ma al momento nessun dialogo avviato

Il difensore Gila è entrato nell’orbita del mercato Milan, ma al momento la trattativa non è decollata. Il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto ha confermato l’interesse del Diavolo per il centrale, pur mantenendo un basso profilo sull’attuale stato dei negoziati.

PAROLE – «Vi posso confermare che c’è un apprezzamento da parte del Milan per Gila, il Milan lo considera un ottimo calciatore», ha dichiarato Moretto, sottolineando come la dirigenza rossonera abbia individuato nello spagnolo un profilo di qualità su cui puntare per il futuro.

Mercato Milan, fase di stallo per Gila: solo apprezzamento, no contatti ufficiali

Nonostante il forte interesse, Moretto ha voluto precisare che, al momento, la situazione è ferma a una fase di monitoraggio e valutazione:

«Ma ad oggi nulla di più, nel senso che non sono stati avviati contatti».

Ciò significa che, pur piacendo alla dirigenza, non ci sono stati colloqui ufficiali né con l’entourage del giocatore né con il suo attuale club. Il Milan, dunque, sta valutando attentamente le mosse da compiere, specialmente in vista delle prossime sessioni di mercato in cui la difesa sarà un reparto cruciale da rinforzare.

Moretto consiglia prudenza, suggerendo che l’apprezzamento potrebbe non tradursi immediatamente in un’azione concreta: «Sicuramente piace alla dirigenza, però ad oggi non mi sbilancerei oltre». La situazione di Gila resta da seguire, ma le manovre del Milan per il difensore sono per ora solo interne.