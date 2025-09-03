Mercato Milan, Gentile non ha dubbi: lui insostituibile con Allegri, non ci sono discussioni

Mercato Milan, Riccardo Gentile, noto giornalista, è convinto che con Allegri Rabiot sarà titolare inamovibile: ecco perchè

Dopo due mesi e dieci giorni di intense trattative, il calciomercato Milan ha completato una vera e propria rivoluzione del proprio organico. Con ben 10 acquisti in entrata e 27 cessioni in uscita, il club rossonero ha profondamente rinnovato la squadra. Un’operazione mastodontica che ora affida il destino del Milan nelle mani del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, e del nuovo direttore sportivo, Igli Tare. Il loro compito sarà quello di riportare il club ai vertici del calcio italiano e, come obiettivo minimo, conquistare un posto in Champions League.

La visione di Allegri e l’importanza di Rabiot

In un’analisi approfondita trasmessa da Sky Sport 24, il giornalista e telecronista Riccardo Gentile ha commentato il mercato del Milan, dedicando particolare attenzione all’arrivo di un giocatore chiave: Adrien Rabiot. Secondo Gentile, il centrocampista francese, ex Juventus, ha un valore speciale per Allegri. “Nella testa di Allegri, Adrien Rabiot ha un valore diverso,” ha dichiarato Gentile. Questa considerazione non è casuale, dato il forte legame tra i due. Alla Juventus, sotto la guida di Allegri, Rabiot ha infatti “tirato fuori il meglio di sé,” una trasformazione che lo ha reso un giocatore completo e indispensabile.

L’arrivo di Rabiot sembra essere stata una richiesta diretta dell’allenatore, che lo “voleva a tutti i costi.” Questo sottolinea l’importanza strategica del suo acquisto per il progetto tecnico di Allegri. Le sue qualità sono indubbie: “ha spessore, gol nelle gambe, ha fisicità e ormai anche un’esperienza internazionale di un certo livello.” Queste caratteristiche lo rendono un elemento insostituibile nel nuovo centrocampo rossonero.

Rabiot, il perno del nuovo Milan

Il messaggio di Gentile è chiaro e inequivocabile: Rabiot sarà una pedina fondamentale. “Chi c’è gli deve far posto, mi sembra abbastanza scontato,” ha affermato il giornalista, rimarcando il fatto che, “se sta bene, gioca sempre lui.” La prima maglia a centrocampo per Allegri è senza dubbio quella di Rabiot. La sua presenza garantisce equilibrio, dinamismo e anche una minaccia offensiva, grazie alla sua abilità di inserimento.

Riguardo al modulo, sebbene sia stato visto un 3-5-2, non è escluso un ritorno a un più tradizionale schema a 4. Tuttavia, in ogni caso, la posizione di Rabiot è già definita: “lì sul centro sinistra ci sarà sempre Rabiot.” Questa centralità nel progetto tecnico del Milan evidenzia come la nuova società, con Tare e Allegri in cabina di regia, abbia deciso di puntare su un giocatore di grande livello per rafforzare un reparto cruciale. La profonda rivoluzione del Milan si basa su scelte precise e mirate, e l’arrivo di Adrien Rabiot è forse la più significativa di tutte.