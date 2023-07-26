Calciomercato
Milan, Gabbia al Villarreal: l’annuncio del club spagnolo – VIDEO
Milan, Gabbia al Villarreal: l’annuncio del club spagnolo – VIDEO. Il giocatore ha firmato, dopo aver lasciato la tournée del Milan
Il Villarreal ha annunciato l’arrivo del difensore del Milan Mattia Gabbia nel club.
Un nuevo refuerzo para la defensa amarilla…— Villarreal CF (@VillarrealCF) July 26, 2023
Desde Milán…
𝐌𝐀𝐓𝐓𝐄𝐎 𝐆𝐀𝐁𝐁𝐈𝐀 🇮🇹 pic.twitter.com/07RqMVxtYU
Il video della firma del contratto del giocatore e il passaggio delle visite mediche