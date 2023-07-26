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Milan, Gabbia al Villarreal: l’annuncio del club spagnolo – VIDEO

Pubblicato

3 ore fa

su

Milan, Gabbia al Villarreal: l’annuncio del club spagnolo – VIDEO. Il giocatore ha firmato, dopo aver lasciato la tournée del Milan

Il Villarreal ha annunciato l’arrivo del difensore del Milan Mattia Gabbia nel club.

Il video della firma del contratto del giocatore e il passaggio delle visite mediche

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