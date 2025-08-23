Mercato Milan, quale futuro per Boniface? Decisione in arrivo, cosa filtra sul centravanti nigeriano

Mercato Milan, sta per arrivare la decisione del club rossonero su Victor Boniface: Bayer Leverkusen in attesa

Secondo l’ultimo aggiornamento video di Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il calciomercato Milan si prepara a definire le sue mosse finali sul mercato, con l’attaccante nigeriano Victor Boniface del Bayer Leverkusen in cima alla lista. La decisione del club rossonero è attesa a brevissimo, e potrebbe sbloccare un’operazione cruciale per il reparto offensivo.

Matteo Moretto, nel consueto appuntamento settimanale sul canale YouTube di Romano, ha fatto il punto sulle trattative in entrata dei rossoneri, confermando che il nome di Boniface è quello su cui il Milan si è concentrato maggiormente in questa fase finale del calciomercato. La dirigenza, guidata dal nuovo direttore sportivo Tare e con la supervisione del neo-allenatore Massimiliano Allegri, sta valutando attentamente tutti gli aspetti legati all’acquisto del giovane talento. Nonostante l’interesse sia forte, il club vuole essere certo di fare la scelta giusta, specialmente per un ruolo così delicato come quello di prima punta.

Il Bayer Leverkusen, club proprietario del cartellino di Boniface, è in attesa di una risposta definitiva. L’operazione è entrata nella sua fase clou, e il Milan è chiamato a sciogliere le riserve entro pochi giorni. Moretto ha sottolineato che si tratta di una questione di ore: “molto presto arriverà una risposta definitiva sul trasferimento, sulla firma di Boniface con il club rossonero. Molto presto arriverà o un sì o un no che poi verrà comunicato al calciatore e al club tedesco”.

Questa operazione rientra nella più ampia strategia del Milan di rinforzare la squadra per il nuovo corso tecnico di Allegri. L’arrivo di Boniface, attaccante dalle spiccate doti fisiche e tecniche, potrebbe offrire al tecnico toscano un’opzione preziosa per l’attacco, affiancandosi agli altri elementi già presenti in rosa. Il lavoro congiunto di Tare e Allegri in questi ultimi 10 giorni di mercato sarà decisivo per completare la rosa in vista della nuova stagione.

Oltre a Boniface, i nomi sul taccuino della dirigenza rossonera sarebbero almeno altri due, sebbene l’attenzione principale resti focalizzata sul centravanti nigeriano. La strategia del Milan sembra chiara: intervenire in modo mirato e di alta qualità, evitando acquisti avventati. La scadenza del mercato si avvicina inesorabilmente, e il tempo stringe. La dirigenza del Milan sa di dover agire rapidamente per portare a termine le operazioni necessarie e mettere Allegri nelle condizioni ideali per lavorare. Il futuro del reparto offensivo del Milan sembra dipendere da questa decisione su Boniface, e i tifosi attendono con il fiato sospeso la risposta definitiva che potrebbe cambiare le sorti della squadra per la prossima stagione.