Mercato Milan, Vlahovic ha detto sì ma Furlani si mette di traverso! Clamorosa indiscrezione, la situazione

Mercato Milan, Dusan Vlahovic ha dato disponibilità a trasferirsi in rossonero ma Furlani al momento pone il veto. Le ultime

La voce di mercato che scuote il panorama calcistico italiano è di quelle destinate a far discutere: Dusan Vlahovic al calciomercato Milan. La notizia, diffusa dal noto giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, ha acceso gli animi dei tifosi rossoneri e non solo, svelando un retroscena che vede l’attaccante serbo al centro di un potenziale, clamoroso, trasferimento.

Secondo quanto riportato da Schira, Dusan Vlahovic avrebbe dato la sua disponibilità al Milan per un accordo a lungo termine. Si parla di un contratto che lo legherebbe ai colori rossoneri fino al 2030, con un ingaggio da capogiro: 6-7 milioni di euro netti all’anno, più una serie di bonus legati alle prestazioni e ai risultati. Una cifra che sottolinea l’importanza e il valore che il club di via Aldo Rossi attribuirebbe al centravanti, considerandolo il tassello mancante per compiere il definitivo salto di qualità.

A spingere per l’arrivo di Vlahovic ci sarebbe una figura di altissimo profilo: il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, che conosce bene il giocatore avendolo avuto alle sue dipendenze alla Juventus, vedrebbe in lui il terminale offensivo ideale per il suo progetto tattico. La stima e la fiducia che Allegri nutre nei confronti del bomber serbo sono tali da renderlo la sua prima scelta per l’attacco, superando altri profili che pure sono stati accostati ai rossoneri.

Tuttavia, l’operazione si scontra con una difficoltà non da poco: il suo costo. Nonostante la volontà del giocatore e le insistenze di Allegri e del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, la dirigenza del Milan sembra frenare. A porre il veto, o quantomeno a mostrare cautela, è l’amministratore delegato Giorgio Furlani. L’AD, unica figura con il potere di firma per le operazioni di mercato, riterrebbe il trasferimento “troppo costoso”. Una valutazione che tiene conto non solo dell’ingaggio del giocatore, ma soprattutto del prezzo del cartellino, che la Juventus non ha intenzione di svendere. I bianconeri, infatti, valutano il loro numero 9 a una cifra molto alta, consoni del fatto che si tratta di un calciatore giovane, con ampi margini di miglioramento e un contratto in scadenza nel 2026.

L’operazione, quindi, si trova in una fase di stallo. Da un lato c’è l’entusiasmo di Vlahovic e le richieste di Allegri e Tare, dall’altro la ragionevolezza economica imposta da Furlani. Il Milan deve bilanciare le ambizioni sportive con la sostenibilità finanziaria, un equilibrio delicato che caratterizza la gestione della società negli ultimi anni. La finestra di mercato è ancora lunga e tutto può ancora succedere, ma la sensazione è che il futuro di Vlahovic dipenda da un braccio di ferro interno alla dirigenza rossonera. La palla è ora in mano a Furlani, che dovrà decidere se accontentare il suo allenatore o attenersi a una linea di prudenza che finora ha pagato, portando a casa risultati importanti senza fare follie sul mercato.