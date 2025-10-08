Mercato Milan, Furlani pensa allo scambio a gennaio? Operazione praticamente impossibile ma… Ultimissime

Mercato Milan, la Gazzetta dello Sport lancia una provocazione in vista di gennaio: scambio Ricci-Vlahovic con la Juve?

Il clima di grande rivalità in vista del big match tra Juventus e Milanall’Allianz Stadium si surriscalda anche sul fronte calciomercato rossonero, con ipotesi suggestive, seppur clamorose. Il nome di Dusan Vlahovic torna prepotentemente a orbitare nell’orbita rossonera. L’approdo del serbo al Milan, come riporta Calciomercato.it, potrebbe essere solo una questione di tempo, con lo scenario più probabile fissato a luglio 2026 a parametro zero, ma non si escludono mosse a sorpresa già a gennaio.

A infiammare la fantasia dei tifosi, e a far discutere gli addetti ai lavori, è l’idea “tra il serio e il faceto” lanciata da Alessandro Vocalelli su Gazzetta.it: un clamoroso scambio tra i due club, da attuare nella prossima finestra invernale, che coinvolgerebbe proprio Vlahovic e il centrocampista rossonero Ricci.

Vlahovic Al Milan: La Potenza Che Manca Ad Allegri

Il titolo del pezzo di Vocalelli, “Juve e Milan, perché non vi scambiate Vlahovic e Ricci? Fareste entrambe il salto di qualità”, riassume una teoria che mira a risolvere i problemi tecnici di entrambe le squadre.

Per il Milan di Massimiliano Allegri, l’arrivo di un bomber di peso come Vlahovic rappresenterebbe il salto di qualità definitivo in attacco. Vocalelli è convinto che il serbo aggiungerebbe in attacco “quei chili, quei muscoli, quella potenza che ad esempio ha a centrocampo con Rabiot e Fofana”. In effetti, il Milan aveva già cercato un centravanti possente in estate, provando anche a imbastire uno scambio con la Roma per Dovbyk, offrendo in cambio Santiago Giménez (giocatore che, secondo Vocalelli, “ad Allegri non fa impazzire”). La disciplinatattica e la solidità richieste da Allegri verrebbero completate dalla potenza d’urto di Vlahovic.

Ricci Alla Juventus: La Bussola Tattica Per Tudor

Dall’altra parte, Ricci è visto come il tassello mancante per la Juventusdi Igor Tudor. Il centrocampo bianconero necessita di un palleggiatoree di una “bussola” tattica. Vocalelli è convinto che Ricci, che al Milan ha trovato pochissimo spazio (appena 61′ in campionato) chiuso dall’immortale Luka Modrić e dalla presenza di Adrien Rabiot e Youssouf Fofana, sarebbe il “giocatore ideale”. Potrebbe essere sistemato in mezzo a Locatelli e Thuram, fornendo quel rinforzo numerico e di qualità tanto cercato da Tudor.

Nonostante l’idea sia affascinante, Calciomercato.it conclude definendola, giustamente, “fantamercato” e “infattibile alla pari”. Vlahovic è in scadenza, mentre Ricci è stato valutato circa 25 milioni di euro solo pochi mesi fa. Tuttavia, l’interesse per Vlahovic è concreto, e il DS Igli Tare resta in allerta per l’opportunità di parametro zero nel 2026, un’occasione che potrebbe cambiare gli equilibri della Serie A.