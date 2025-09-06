Mercato Milan, Furlani sorride! Accordo e addio ormai dietro l’angolo, tutti gli aggiornamenti

Mercato Milan, Giorgio Furlani sorride: accordo vicino con Divock Origi per la risoluzione del contratto in scadenza a giugno 2026

Il futuro di Divock Origi nel calciomercato Milan è diventato un vero e proprio rompicapo. Dopo una prima apertura a giugno che sembrava aver avviato il processo di risoluzione contrattuale, le trattative tra il club rossonero e l’attaccante belga hanno subito un drastico rallentamento. La questione, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si concentra interamente sulla buonuscita richiesta dal giocatore. Origi non intende recedere dalla sua posizione: vuole incassare una cifra superiore alla metà dei 4 milioni di euro a stagione che percepisce attualmente.

Questa richiesta rappresenta un ostacolo insormontabile per la dirigenza milanista. Il Milan non ha mai avuto intenzione di concedere una somma così elevata, soprattutto considerando il rendimento decisamente deludente del giocatore nella scorsa stagione. L’apporto in campo di Origi è stato, per usare un eufabetismo, quasi nullo, e questo ha reso il suo ingaggio oneroso un peso notevole per le casse societarie. La ferma posizione del Milan ha portato Origi a fare un passo indietro, rallentando ulteriormente ogni possibile accordo.

La situazione è complessa e mette in luce le difficoltà di gestione di un contratto oneroso per un giocatore che non rientra più nei piani tecnici. La nuova dirigenza, con Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo, sta cercando attivamente una soluzione per sbloccare l’impasse. Tare, noto per la sua abilità nel gestire situazioni complicate, ha il compito di trovare un punto d’incontro che soddisfi sia il club che il giocatore. Il Milan, sotto la guida tecnica del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, ha l’assoluta necessità di alleggerire il monte ingaggi e liberare risorse per eventuali nuovi acquisti che si allineino con la visione del tecnico livornese.

Le parti interessate continuano a dialogare, ma la distanza economica rimane significativa. Il Milan spera che la determinazione di trovare una nuova sistemazione spinga Origi a rivedere le sue pretese. D’altra parte, il giocatore, consapevole di avere un contratto solido che lo lega al club, non sembra intenzionato a rinunciare a una somma che considera un giusto riconoscimento per la risoluzione anticipata. La vicenda Origi è diventata un caso spinoso che rischia di protrarsi.

Il mercato del Milan è strettamente legato a questa situazione: ogni euro speso per la buonuscita di Origi è un euro in meno disponibile per rinforzare la squadra a gennio. La strategia del club è chiara: non cedere al ricatto economico del giocatore, ma al contempo trovare una via d’uscita per evitare che l’attaccante belga resti in rosa da separato in casa. La speranza è che la pressione del tempo e il desiderio del giocatore di tornare a giocare con continuità in un’altra squadra portino finalmente alla fumata bianca.