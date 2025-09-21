News
Mercato Milan, Furlani apre la stagione dei rinnovi: cinque calciatori in lista, l’analisi caso per caso. I dettagli
Mercato Milan, Giorgio Furlani è pronto ad aprire la stagione dei rinnovi di contratto: sono cinque la situazioni monitorate in casa rossonera
Con la chiusura del mercato estivo, per i club di Serie A si apre una nuova fase: quella dei rinnovi contrattuali. Un momento cruciale per blindare i talenti e gettare le basi per il futuro, evitando le dolorose partenze a parametro zero che hanno segnato il passato di molte squadre. Anche il calciomercato Milan, guidato dal direttore sportivo Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri, si trova in questa situazione, con diverse questioni aperte che necessitano di una risoluzione. La priorità del club è evitare che si ripetano i casi di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, che hanno lasciato Milanello senza portare un euro nelle casse societarie. Per questo motivo, le prossime settimane saranno decisive per definire i prolungamenti di alcuni elementi chiave.
La spinosa questione Maignan: un rinnovo congelato
Il caso più delicato e complesso è senza dubbio quello che riguarda Mike Maignan. Il portiere francese, leader indiscusso e pilastro della squadra, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Come riportato da Tuttosport, la trattativa per il suo rinnovo si è improvvisamente congelata. L’accordo sembrava a un passo, ma una frenata voluta dal club rossonero ha interrotto ogni negoziazione. Maignan e il suo entourage non hanno preso bene questo stop e, a giugno, il portiere era stato persino vicino a un trasferimento al Chelsea. Ricucire lo strappo non sarà facile, ma il Milan farà di tutto per provare a convincere il suo capitano a firmare il rinnovo e a rimanere a difesa della porta rossonera. La sua importanza in campo e nello spogliatoio è fondamentale, e la sua perdita sarebbe un colpo durissimo per le ambizioni del Diavolo.