Mercato Milan, Furlani apre la stagione dei rinnovi: cinque calciatori in lista, l’analisi caso per caso. I dettagli

Mercato Milan, Giorgio Furlani è pronto ad aprire la stagione dei rinnovi di contratto: sono cinque la situazioni monitorate in casa rossonera

Con la chiusura del mercato estivo, per i club di Serie A si apre una nuova fase: quella dei rinnovi contrattuali. Un momento cruciale per blindare i talenti e gettare le basi per il futuro, evitando le dolorose partenze a parametro zero che hanno segnato il passato di molte squadre. Anche il calciomercato Milan, guidato dal direttore sportivo Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri, si trova in questa situazione, con diverse questioni aperte che necessitano di una risoluzione. La priorità del club è evitare che si ripetano i casi di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, che hanno lasciato Milanello senza portare un euro nelle casse societarie. Per questo motivo, le prossime settimane saranno decisive per definire i prolungamenti di alcuni elementi chiave.

La spinosa questione Maignan: un rinnovo congelato

Il caso più delicato e complesso è senza dubbio quello che riguarda Mike Maignan. Il portiere francese, leader indiscusso e pilastro della squadra, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Come riportato da Tuttosport, la trattativa per il suo rinnovo si è improvvisamente congelata. L’accordo sembrava a un passo, ma una frenata voluta dal club rossonero ha interrotto ogni negoziazione. Maignan e il suo entourage non hanno preso bene questo stop e, a giugno, il portiere era stato persino vicino a un trasferimento al Chelsea. Ricucire lo strappo non sarà facile, ma il Milan farà di tutto per provare a convincere il suo capitano a firmare il rinnovo e a rimanere a difesa della porta rossonera. La sua importanza in campo e nello spogliatoio è fondamentale, e la sua perdita sarebbe un colpo durissimo per le ambizioni del Diavolo.

Verso il 2029 con Pulisic e SaelemaekersSe la situazione Maignan è complessa, il Milan può guardare con maggiore ottimismo ai rinnovi di Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers, entrambi con un accordo in scadenza nel 2027. Il club ha già avviato i contatti e le trattative sembrano ben avviate per entrambi i giocatori. Per Christian Pulisic, i contatti riprenderanno presto dopo le prime discussioni estive. L’obiettivo è blindare l’attaccante americano fino al 2029, offrendo anche un aumento dell’ingaggio che passerebbe da 4 a 5 milioni di euro più bonus. Una mossa che sottolinea la fiducia del club nelle sue qualità e nel suo ruolo centrale nel progetto Allegri. L’americano, infatti, si è dimostrato subito decisivo con le sue giocate e i suoi gol. Anche per Alexis Saelemaekers si intravede un futuro a tinte rossonere. I contatti con il suo agente sono già in corso da settimane e l’intesa sembra vicina. Anche per lui si parla di un prolungamento fino al 2029, con la possibilità di estendere l’accordo addirittura al 2030. La sua duttilità tattica e la sua costanza lo rendono un elemento prezioso per la rosa rossonera.

Il futuro di Tomori e Loftus-CheekCon l’inizio del 2026, il Milan valuterà anche le posizioni di altri due giocatori importanti, ovvero Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, entrambi con un contratto in scadenza nel 2027. A 18 mesi dalla scadenza, il club potrà avviare le discussioni per i loro prolungamenti, evitando di ritrovarsi in situazioni di emergenza. La programmazione è la parola chiave per il Milandi Tare e Allegri, che vuole costruire una squadra solida e duratura, basata su un nucleo di giocatori chiave e talenti emergenti.