Mercato Milan, quel particolare non è passato sottotraccia! Furlani si è affidato a lui, legame totalmente rinsaldato

Mercato Milan, nelle due operazioni che hanno visto la cessione di Thiaw e l’arrivo di De Winter Furlani si è affidato a Beppe Riso

Il calciomercato estivo continua a infiammare la Serie A e il Milan, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Tare e del nuovo allenatore Allegri, si conferma tra i protagonisti assoluti. Negli ultimi due o tre giorni, i rossoneri hanno definito una doppia operazione in difesa che ha di fatto ridefinito la fisionomia del reparto centrali, dimostrando la chiara volontà di rinforzare la squadra e ottimizzare le risorse.

La prima operazione, in uscita, riguarda Malick Thiaw. Dopo tre stagioni in maglia rossonera, il difensore tedesco saluta Milanello. Arrivato nell’estate successiva allo Scudetto per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro, Thiaw è stato ceduto al Newcastle per un totale di 40 milioni di euro, inclusi bonus. Una cessione importante, dettata sia dall’offerta irrinunciabile proveniente dall’Inghilterra sia dalla ferma volontà del giocatore stesso. Thiaw, pur mostrando grande rispetto per il club che lo ha visto crescere e affermarsi, ha espresso il desiderio di intraprendere una nuova avventura, trovando nel Newcastle la destinazione ideale. L’operazione rappresenta un’ottima plusvalenza per il Milan, che conferma la sua abilità nel valorizzare i propri talenti.

Contemporaneamente, il calciomercato Milan non ha perso tempo per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Thiaw. In pochissime ore, la dirigenza rossonera ha chiuso l’affare per Koni De Winter, promettente difensore centrale di 23 anni. Il belga arriva dal Genoa con un’operazione da 20 milioni di euro complessivi, suddivisi tra 18 milioni di parte fissa e 2 milioni di bonus facilmente raggiungibili.

De Winter non è un volto nuovo per il calcio italiano, avendo già maturato esperienze importanti in Serie A con l’Empoli e, ancora prima, nelle giovanili e nella prima squadra della Juventus. La sua versatilità e la sua giovane età lo rendono un profilo ideale per il progetto tecnico di Allegri, che potrà contare su un difensore moderno e in continua crescita. Ieri, il neo-acquisto rossonero era già a Milano per le visite mediche di rito, superate con successo, e già nella giornata odierna si aggregherà alla squadra per il suo primo allenamento sotto i colori rossoneri.

Entrambe le operazioni, sia l’uscita di Thiaw che l’arrivo di De Winter, hanno visto la fondamentale intermediazione dell’agente Beppe Riso. Un ruolo chiave che sottolinea l’importanza delle relazioni e delle strategie dietro le quinte del calciomercato. Con questi movimenti, il Milan di Tare e Allegri dimostra ancora una volta di avere le idee chiare per il futuro, puntando su una squadra solida, giovane e pronta a competere ai massimi livelli in Italia e in Europa. La difesa rossonera è stata rivoluzionata, pronta ad affrontare le nuove sfide della stagione con volti nuovi e rinnovate ambizioni.