Mercato Milan, Furlani chiude l’accordo! Domani giornata decisiva, c’è una strategia precisa in casa rossonera

Mercato Milan, Giorgio Furlani è pronto a chiudere nella giornata di domani la trattativa con lo Sporting Lisbona per Harder

Il mercato del Milan si infiamma con un nome che sta facendo sognare i tifosi rossoneri: Harder. L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha rivelato dettagli cruciali su una trattativa che potrebbe rivoluzionare l’attacco della squadra guidata da Massimiliano Allegri. Secondo le ultime indiscrezioni, il club di Via Aldo Rossi sta lavorando a ritmi serrati per chiudere l’accordo e mettere il giovane talento danese a disposizione del mister già nel corso della settimana, in vista del prossimo impegno di campionato contro il Lecce.

L’operazione, che si aggira intorno ai 25 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, è ormai a un passo dalla conclusione. Il neo direttore sportivo Igli Tare è al lavoro per limare gli ultimi dettagli, specialmente quelli legati all’accordo con il giocatore. Nonostante Harder avesse già dato la sua parola al Rennes, il Milan è fiducioso di riuscire a ottenere il suo sì definitivo in tempi brevissimi, dimostrando la sua determinazione a puntare su un profilo giovane ma con un potenziale smisurato. Questa mossa sottolinea la nuova strategia del club, focalizzata sull’acquisizione di talenti pronti a esplodere.

Ma chi è Harder? Si tratta di un centravanti danese classe 2005, cresciuto nel florido vivaio del Nordsjælland, una vera fucina di talenti. Le sue doti non sono passate inosservate fin dai tempi delle giovanili, dove ha messo a segno numeri impressionanti: nella stagione 2022/23 ha realizzato ben 27 gol in 24 presenze con l’Under 19, una media realizzativa da predestinato. Il suo esordio in Superligaen è arrivato nel giugno 2023 e solo pochi mesi dopo ha trovato la sua prima rete tra i professionisti, confermando le aspettative.

L’estate successiva, nel 2024, lo Sporting Lisbona ha deciso di scommettere su di lui, acquistandolo per circa 19 milioni di euro. Una cifra importante che il giocatore ha saputo ripagare in tempi record. Nella sua unica stagione in Portogallo, Harder ha saputo lasciare il segno in tutte le competizioni: ha segnato in campionato, in coppa e persino in Champions League, dimostrando di avere la personalità per affrontare palcoscenici di altissimo livello. Il suo contributo è stato fondamentale per le vittorie dello Sporting, che ha conquistato il campionato e la Taça de Portugal. La sua stagione si è conclusa con numeri lusinghieri: 54 presenze, 13 gol e 10 assist, a testimonianza di un talento completo, non solo finalizzatore ma anche capace di mettersi al servizio della squadra.

L’arrivo di Harder a Milanello sarebbe un colpo di mercato che proietterebbe il Milan verso il futuro, offrendo a Massimiliano Allegri un’alternativa di grande prospettiva nel reparto offensivo. La trattativa, seguita con grande attenzione dai media e dai tifosi, sembra ormai alle battute finali, con il Milan pronto a chiudere uno degli affari più interessanti dell’estate. Tutti gli occhi sono puntati su Via Aldo Rossi in attesa dell’annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare già domani.