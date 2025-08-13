Connect with us

Mercato Milan, Furlani tiene aperte due piste per l'attacco: il retroscena non lascia dubbi. Cosa è successo nelle ultime ore

2 ore ago

Mercato Milan, sono due le principali alternative ad Hojlund per l’attacco: oltre a Krstovic restano in piedi anche Boniface e Nicolas Jackson

La ricerca di un nuovo centravanti per il calciomercato Milan è un tema caldo, specialmente con le voci che circolano attorno alla posizione di Rasmus Hojlund. Sebbene il giovane attaccante sia considerato un talento, i parametri rossoneri sono severi e la dirigenza, ora guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, sta valutando attentamente le alternative sul mercato. La Gazzetta.it ha recentemente acceso i riflettori su alcuni nomi interessanti, indicando una chiara direzione strategica per il club.

Tra le opzioni principali, il nome di Dusan Vlahovic della Juventus è stato spesso accostato ai rossoneri. Tuttavia, secondo quanto riportato dalla fonte, i suoi numeri attuali non sembrano soddisfare pienamente i rigidi criteri del Milan. Ciò suggerisce che, nonostante le sue indubbie qualità, la continuità di rendimento e l’efficacia sotto porta siano aspetti cruciali che la dirigenza rossonera sta monitorando con grande attenzione. Il Milan di Tare e Allegri cerca un attaccante che possa garantire un impatto immediato e costante, e forse Vlahovic, in questa fase, non offre le garanzie richieste.

Un discorso diverso, invece, sembra valere per Victor Boniface del Bayer Leverkusen. L’attaccante nigeriano ha dimostrato una straordinaria capacità realizzativa e una presenza fisica imponente, attirando l’attenzione di molti club europei, Milan incluso. Le sue prestazioni in Bundesliga e in Europa hanno messo in evidenza non solo la sua capacità di segnare, ma anche la sua abilità nel partecipare alla manovra offensiva, fungendo da punto di riferimento per i compagni. Le sue caratteristiche tecniche e fisiche si allineano perfettamente con l’idea di calcio che Allegri potrebbe voler implementare, un calcio che predilige un centravanti in grado di tenere palla, creare spazi e finalizzare con precisione. Boniface rappresenterebbe un investimento importante, ma potenzialmente di grande successo per il futuro del Milan.

Un’altra pista concreta che sta prendendo piede, come rivelato dalla Gazzetta.it, è quella che porta a Nicolas Jackson del Chelsea. Sul giovane attaccante senegalese c’è stato addirittura un incontro nel weekend a Londra tra un intermediario e i rappresentanti del Milan. Questo dettaglio sottolinea l’interesse concreto e l’approfondimento da parte del club di Via Aldo Rossi. Jackson, con la sua velocità, la sua agilità e la sua abilità nel dribbling, offre un profilo differente rispetto a Boniface. Potrebbe essere l’elemento ideale per un attacco più dinamico e imprevedibile, in grado di attaccare la profondità e creare superiorità numerica. La sua giovane età e il suo margine di crescita lo rendono un profilo estremamente interessante per la strategia a lungo termine del nuovo corso Milanese targato Tare e Allegri.

In definitiva, il Milan si trova di fronte a scelte importanti per il suo reparto offensivo. Con Hojlund al centro delle discussioni e Vlahovic che non convince appieno, i nomi di Boniface e Nicolas Jackson emergono come le alternative più concrete e promettenti. La nuova dirigenza con Igli Tare alla guida del mercato e Massimiliano Allegri in panchina sta valutando ogni opzione con la massima attenzione, cercando il profilo che meglio si adatti alle esigenze tattiche e ai parametri finanziari del club, con l’obiettivo di costruire un Milan sempre più competitivo in Italia e in Europa. La caccia al nuovo numero nove è ufficialmente aperta e i prossimi mesi saranno decisivi per definire il futuro dell’attacco rossonero.

