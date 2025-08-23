Mercato Milan, dilemma Chukwueze: nigeriano in vendita ma Tare irremovibile. Via solo a queste condizioni

Mercato Milan, Samuel Chukwueze è in vendita ma Tare lascerà partire il nigeriano solo a titolo definitivo. Fulham avvisato

La sessione di calciomercato entra nel vivo e, come rivelato dal noto esperto di mercato Nicolò Schira, le trattative che riguardano il Milan si fanno sempre più intense. Al centro dell’attenzione c’è il futuro dell’ala nigeriana Samuel Chukwueze, il cui destino potrebbe essere lontano da Milano. Il club rossonero, guidato dalla sapiente mano del nuovo direttore sportivo Igli Tare, sta valutando con attenzione la situazione, consapevole della necessità di ottimizzare le risorse e di comporre la squadra migliore per il nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

Il Fulham Football Club, squadra della Premier League, ha mostrato un forte interesse per Chukwueze, ma la formula proposta non convince il Milan. L’offerta iniziale dei londinesi prevedeva un prestito con opzione di acquisto, una formula che il club rossonero, sotto la direzione di Igli Tare, considera non sufficientemente vantaggiosa. Il Milan, infatti, è determinato a ottenere un accordo che garantisca un trasferimento permanente o, in alternativa, un obbligo di acquisto a determinate condizioni. Questa rigidità nelle trattative è un segnale della chiara strategia della società: cedere solo a condizioni che permettano di generare un guadagno sicuro e di reinvestire immediatamente.

Secondo le indiscrezioni di Nicolò Schira, un nuovo round di trattative è atteso a breve. Sarà un incontro cruciale per capire se il Fulham è disposto a rivedere la sua posizione e se il Milan, con l’avallo di Massimiliano Allegri, può ammorbidire le sue richieste. L’eventuale partenza di Chukwueze aprirà un buco nell’organico, che dovrà essere prontamente colmato. Nonostante le abilità e il potenziale del nigeriano, la sua stagione non è stata all’altezza delle aspettative, rendendo la sua cessione un’opzione concreta per fare cassa e liberare spazio in rosa.

Il Milan, sotto la guida di Tare e Allegri, ha già un piano B pronto. Se la cessione si concretizzerà, la società si muoverà immediatamente per ingaggiare un giovane sostituto. L’idea è quella di puntare su un profilo di talento, in grado di crescere e integrarsi nel progetto tecnico di Allegri. L’obiettivo è chiaro: non solo ottenere un ricavo economico, ma anche rinnovare l’organico con giocatori promettenti, capaci di garantire un futuro solido al club. Le prossime ore saranno decisive per il futuro di Samuel Chukwueze e per le strategie di mercato del Milan. I tifosi rossoneri attendono con ansia gli sviluppi, sperando che il duo Tare-Allegri possa prendere le decisioni giuste per riportare il club ai vertici del calcio italiano.