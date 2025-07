Mercato Milan, la Premier bussa per Chukwueze: pressing sempre vivo, può firmare con loro

Mercato Milan, la Premier League continua a seguire con grande interesse Samuel Chukwueze: filo diretto col Fulham

Il futuro di Samuel Chukwueze nel calciomercato Milan è sempre più incerto, con il Fulham che continua a mostrare un forte interesse per l’esterno nigeriano. Secondo quanto riportato da Guidi sulla Gazzetta.it, il club inglese non ha mollato la presa sull’ex Villarreal, e questa insistenza potrebbe portare a una cessione eccellente nel corso di questa sessione di mercato estiva.

L’arrivo di nuove figure chiave nella dirigenza e nello staff tecnico del Milan potrebbe accelerare questo processo. Con Igli Tare che ha assunto il ruolo di nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore dei rossoneri, la strategia di mercato del club di Via Aldo Rossi potrebbe subire significativi cambiamenti. Entrambi sono noti per la loro visione pragmatica e la volontà di costruire una rosa competitiva e funzionale alle loro idee tattiche. La valutazione di Chukwueze sarà sicuramente uno dei primi compiti da affrontare.

Chukwueze è arrivato al Milan con grandi aspettative, ma la sua prima stagione in Serie A è stata caratterizzata da alti e bassi. Nonostante lampi di pura classe e accelerazioni devastanti, la sua costanza di rendimento e il suo impatto complessivo sulla squadra non sono stati sempre all’altezza delle cifre spese per il suo acquisto. Questo ha portato a una riflessione interna sulla sua posizione all’interno del progetto tecnico rossonero. Il Milan, sotto la nuova guida di Tare e Allegri, potrebbe considerare la cessione di Chukwueze come un’opportunità per generare liquidità e investire su profili più adatti alle esigenze della squadra, o per rinforzare altri reparti che necessitano di maggiore copertura.

Il Fulham, d’altro canto, vede in Chukwueze un elemento capace di fare la differenza in Premier League. Le sue qualità tecniche, la sua velocità e la sua capacità di dribbling lo rendono un profilo appetibile per una squadra che punta a consolidarsi nella massima serie inglese e a fare il salto di qualità. La Premier League, con il suo ritmo elevato e gli spazi aperti, potrebbe esaltare le caratteristiche dell’esterno nigeriano, offrendogli un palcoscenico ideale per esprimere al meglio il suo potenziale.

La trattativa tra Milan e Fulham non sarà semplice. Il club rossonero, pur aperto alla cessione, non intende svendere un asset importante come Chukwueze. Si cercherà di ottenere una cifra congrua che possa massimizzare il ricavo dall’eventuale trasferimento. Al contempo, il Fulham dovrà presentare un’offerta economica allettante sia per il cartellino del giocatore che per il suo ingaggio, per convincere il Milan a privarsi di uno dei suoi talenti.

Il mercato è in fermento, e le prossime settimane saranno cruciali per definire il futuro di Samuel Chukwueze. Sarà interessante vedere come Tare e Allegri gestiranno questa situazione e quali saranno le loro decisioni strategiche per il nuovo Milan. Una sua partenza potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per il reparto offensivo rossonero, con l’arrivo di nuovi volti e nuove soluzioni tattiche per la prossima stagione.