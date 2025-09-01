Mercato Milan, definita la cessione di Chukwueze al Fulham: formula, cifre e tutti i dettagli

Mercato Milan, è stata definita la cessione di Chukwueze al Fulhan sul gong: prestito oneroso con diritto di riscatto. Ultime

Samuel Chukwueze è a un passo dal trasferirsi al Fulham. L’esterno nigeriano, proveniente dal calciomercato Milan, sta attualmente svolgendo le visite mediche, preludio alla firma che sancirà il suo passaggio in Premier League. L’operazione è stata ormai definita nei minimi dettagli e l’affare è da considerarsi chiuso. La notizia, riportata dall’esperto di mercato Matteo Moretto, ha scatenato grande entusiasmo tra i tifosi del Fulham, desiderosi di vedere un rinforzo di talento nella loro squadra.

L’accordo tra il Milan e il Fulham prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Questa formula, vantaggiosa per entrambi i club, permette al Fulham di testare il giocatore prima di un investimento definitivo, mentre il Milan si assicura una cifra cospicua in caso di riscatto. L’operazione, seguita da vicino dal nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, testimonia la volontà del club rossonero di ottimizzare la rosa e di monetizzare i giocatori che non rientrano più nei piani tecnici.

L’arrivo di Chukwueze al Fulham rappresenta un colpo importante per il club inglese. Con la sua velocità, il suo dribbling e la sua capacità di creare superiorità numerica, il giocatore nigeriano potrebbe diventare una pedina fondamentale nello scacchiere tattico dell’allenatore del Fulham. Il suo impatto in Premier League sarà da verificare, ma le aspettative sono alte.

Nel frattempo, a Milanello, la squadra si prepara alla nuova stagione sotto la guida del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. La sua gestione, insieme a quella di Tare, sta ridisegnando la squadra con l’obiettivo di renderla più competitiva e in linea con le esigenze finanziarie del club. La cessione di Chukwueze si inserisce in questo contesto di riorganizzazione strategica.

L’operazione di mercato, che ha visto il Milan e il Fulham trovare un’intesa totale, dimostra ancora una volta l’importanza di una gestione attenta e oculata nel calcio moderno. La formula del prestito con diritto di riscatto offre una soluzione flessibile che beneficia entrambe le parti. Ora non resta che attendere le firme e l’annuncio ufficiale per vedere Chukwueze scendere in campo con la maglia del Fulham.