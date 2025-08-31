Mercato Milan, Tare spiazzato! Quello scambio non s’ha da fare: brusca frenata. Gli aggiornamenti

Mercato Milan, Igli Tare spiazzato dalla Roma: non c’è accordo sulla valutazione dei due calciatori. Pessimismo crescente

Un colpo di scena scuote il calciomercato italiano: la tanto attesa operazione di scambio tra il il calciomercato Milan e la Roma, che avrebbe dovuto portare Santiago Gimenez in giallorosso e Artem Dovbyk in rossonero, sembra essere naufragata. A riportare la notizia, con una certa enfasi sulla sua solidità, è stato il giornalista Luca Bianchin. Secondo quanto riportato, le due società non sono riuscite a trovare un accordo sui dettagli cruciali dell’affare, rendendo la sua conclusione molto improbabile. L’ipotesi più concreta, al momento, è che l’affare venga definitivamente accantonato, per la delusione dei tifosi di entrambe le sponde.

Tare e Allegri: l’era rossonera parte in salita

La notizia della frenata arriva in un momento cruciale per il nuovo corso del Milan. Con Igli Tare appena insediato come Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri tornato ad allenare il club, ci si aspettava un avvio di mercato scoppiettante, in grado di galvanizzare l’ambiente. Invece, l’operazione Gimenez-Dovbyk, che sembrava ben avviata, ha subito una brusca interruzione. Questo fallimento potrebbe costringere il DS Tare e il suo staff a rivedere i piani per il reparto offensivo, cercando nuove alternative per rinforzare la squadra. Il Milan si trova ora a un bivio: puntare su altri profili di alto livello o cercare soluzioni più economiche? Il tempo stringe e le aspettative dei tifosi sono altissime, specialmente con il ritorno di Allegri in panchina.

La Roma di De Rossi: Dovbyk sfuma, quale futuro?

Anche in casa Roma il mancato arrivo di Gimenez rappresenta un duro colpo. Il bomber messicano era visto come il tassello ideale per completare l’attacco della squadra di Daniele De Rossi. La Roma puntava forte su questo scambio per migliorare la qualità del suo reparto offensivo senza spendere cifre esorbitanti, data la formula del prestito. Ora, i dirigenti giallorossi dovranno rimettersi al lavoro per trovare un attaccante all’altezza, in grado di garantire un numero di gol e prestazioni di livello. Il mercato offre diverse opzioni, ma la Roma dovrà muoversi con cautela per non commettere errori. La situazione, al momento, è incerta e le prossime ore saranno decisive per capire la direzione che prenderà il club.

Quali scenari per il calciomercato?

La brusca interruzione di questa operazione lascia aperte diverse domande. Il Milan andrà alla ricerca di un’altra punta? Il nome di un altro bomber potrebbe tornare in auge, oppure il nuovo DS Tare punterà su un colpo a sorpresa? E la Roma, cosa farà? Ritornerà a trattare con il club rossonero per un altro giocatore, o punterà su un’altra pista? La delusione per il mancato scambio è evidente, ma il mercato è in continua evoluzione e tutto può ancora cambiare. L’unica cosa certa è che l’affare Gimenez-Dovbyk, almeno per ora, è saltato. I tifosi rossoneri e giallorossi, con il fiato sospeso, attendono ora le mosse future dei rispettivi club.