Mercato Milan, rebus terzino destro: Tare spiazza tutti? Spunta il clamoroso nome a sorpresa

Mercato Milan, da risolvere ancora il rebus legato al terzino destro: Athekame in pole ma spunta anche il profilo di Fort del Barcellona

Il calciomercato Milan si muove con decisione sul mercato per rinforzare la fascia destra, un ruolo cruciale che vede al momento il solo Alex Jimenez a disposizione. Dopo aver messo a segno un colpo importante in attacco, l’attenzione del nuovo direttore sportivo Tare e del tecnico Massimiliano Allegri si è spostata sulla difesa, con l’obiettivo primario di trovare un terzino destro di prospettiva. Se il nome di Athekame è stato a lungo il più caldo per questo slot, una nuova e affascinante pista si è aperta, portando i rossoneri a guardare in casa Barcellona.

Come riportato da Transferfeed.com, il Milan ha infatti messo gli occhi su Hector Fort, uno dei gioielli più promettenti del settore giovanile blaugrana. Fort, un laterale destro classe 2005, nonostante il suo immenso talento e le ottime referenze che lo accompagnano da tempo, ha finora trovato pochissimo spazio sotto la guida del nuovo allenatore del Barcellona, Hansi Flick. Questa situazione di scarso impiego, unita a un dettaglio contrattuale non indifferente, rende il giovane spagnolo un potenziale affare di enorme portata per il Milan.

Il contratto che lega Hector Fort ai catalani scadrà nel 2026. Questa scadenza ravvicinata, in assenza di un rinnovo, lo rende un profilo estremamente interessante per i club che intendono assicurarsi un talento cristallino a condizioni potenzialmente vantaggiose. La sua posizione precaria nella rosa del Barcellona e il suo status contrattuale aprono una strada in discesa per il Milan, che potrebbe approfittare di questa congiuntura favorevole per portarlo a Milano.

La strategia di Tare e Allegri per Hector Fort potrebbe essere duplice. Da un lato, il Milan potrebbe puntare su di lui per affiancarlo a un altro terzino destro più esperto, permettendogli di maturare e completare quel percorso di crescita indispensabile per un giovane della sua età. Fort, infatti, nonostante la sua giovane età, è già considerato un calciatore dalle grandi potenzialità, in grado di ricoprire il ruolo di terzino con doti offensive e difensive di rilievo. La sua versatilità e la sua capacità di adattamento lo rendono un profilo ancora più appetibile per il progetto rossonero.

L’interesse del Milan per Hector Fort non è un caso isolato. Il club rossonero, sotto la nuova gestione sportiva, sta dimostrando una chiara volontà di investire su giovani talenti con un alto potenziale di rivendibilità e di crescita all’interno della squadra. L’operazione Fort, se dovesse concretizzarsi, si inserirebbe perfettamente in questa filosofia, garantendo al Milan non solo un rinforzo per il presente, ma soprattutto un investimento per il futuro. Si attendono ora ulteriori sviluppi su questa trattativa che potrebbe accendere il mercato estivo del Milan e regalare ai tifosi rossoneri un nuovo diamante grezzo da plasmare.