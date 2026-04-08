Mercato Milan, Tare prepara la rivoluzione a centrocampo: in due con le valige in mano. E c’è un rebus da sciogliere

Mercato Milan, Fofana e Loftus-Cheek potrebbero essere i due calciatori sacrificati in estate. Da risolvere il rebus Jashari

Il centrocampo del Milan si prepara a una profonda mutazione in vista della stagione 2026/2027. Secondo quanto dichiarato da Luca Bianchin ai microfoni di MilanVibesIT, le gerarchie tattiche di Massimiliano Allegri potrebbero subire scossoni significativi. Il primo nome sulla lista dei partenti sembra essere quello di Ruben Loftus-Cheek: il giornalista si è detto convinto che l’inglese lascerà il club rossonero in estate, ponendo fine a un’esperienza caratterizzata da lampi di classe ma anche da troppe pause.

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Mercato Milan, Loftus-Cheek e il caso Fofana: caccia all’alternativa di Modrić

Non solo l’ex Chelsea, anche il futuro di Youssouf Fofana appare incerto. Nonostante il suo status di titolare, il mediano francese gode di un mercato importante e il Milan potrebbe decidere di monetizzare la sua cessione per finanziare nuovi colpi. In questo scenario di restyling, un ruolo chiave sarà giocato da Ardon Jashari: resta da capire se il giovane svizzero e Allegri sceglieranno di proseguire insieme, con il ragazzo nel ruolo di erede e alternativa naturale a Luka Modrić.

Con gli addii probabili di Loftus-Cheek e Fofana, il Milan punta a ricostruire una mediana che unisca il dinamismo chiesto dal Mister alla qualità internazionale necessaria per la Champions League.