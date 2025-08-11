Mercato Milan, ufficiale: i rossoneri e Mbarick Fall si separano consensualmente. Il comunicato

Mercato Milan, è ufficiale: risoluzione consensuale tra i rossoneri e Mbarick Fall. C’è il comunicato della società

Il calciomercato Milan ha annunciato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Mbarick Fall. La notizia, diffusa tramite un comunicato ufficiale del club rossonero, pone fine all’esperienza del giovane difensore con la maglia del Diavolo. Questa mossa rientra in una fase di profondo rinnovamento e ottimizzazione della rosa che sta caratterizzando l’estate del Milan, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del neotecnico Massimiliano Allegri.

Il comunicato del Milan recita testualmente: “AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il calciatore Mbarick Fall. Il Club ringrazia Mbarick per la professionalità dimostrata e augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per il proseguo della sua carriera.” Un messaggio di ringraziamento e augurio, che sottolinea la professionalità del giocatore durante la sua permanenza a Milano, nonostante il suo scarso impiego. La separazione consensuale è una formula spesso adottata nel calcio per permettere a un giocatore di trovare una nuova sistemazione e a un club di alleggerire il monte ingaggi, soprattutto in un’ottica di razionalizzazione delle risorse.

L’addio di Mbarick Fall si inserisce in un contesto di mercato particolarmente dinamico per il Milan. Il nuovo DS Igli Tare, figura di spicco nel panorama calcistico per la sua abilità nel individuare talenti e nel gestire trattative, sta lavorando incessantemente per plasmare una squadra che rispecchi le ambizioni del club. Le sue strategie di mercato sono focalizzate sull’acquisizione di profili funzionali al progetto tecnico di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore che è tornato a sedere sulla panchina rossonera. Allegri, con la sua vasta esperienza e la sua visione tattica, punta a costruire un Milan solido, competitivo e in grado di lottare per i vertici della classifica sia in Italia che in Europa.

Per Fall, questa risoluzione contrattuale rappresenta l’opportunità di cercare nuove sfide e di trovare un club dove possa avere maggiore continuità di gioco. La sua carriera professionale è ancora agli inizi e le porte del futuro sono aperte per dimostrare il suo valore. Il Milan, dal canto suo, prosegue nella sua opera di costruzione, con l’obiettivo di riportare il club ai fasti di un tempo. L’attenzione è ora rivolta ai prossimi movimenti di mercato, con Tare e Allegri che lavorano in sintonia per definire la rosa definitiva in vista dell’inizio della nuova stagione. I tifosi rossoneri sono in fermento, in attesa di scoprire quali saranno i prossimi volti nuovi che vestiranno la gloriosa maglia del Milan. La programmazione è intensa e l’obiettivo è chiaro: un Milan sempre più forte e protagonista.