Mercato Milan, piace molto un difensore ex Serie A! Ecco di chi si tratta

Mercato Milan, i rossoneri vogliono rinforzare il proprio pacchetto arretrato: spunta la clamorosa suggestione legata a Demiral

Dopo il probabile arrivo di Boniface, che andrà a rinforzare il reparto d’attacco, il calciomercato Milan si prepara a definire gli ultimi tasselli della sua campagna acquisti estiva. A fare il punto della situazione è Monica Colombo del Corriere della Sera, che in un recente articolo ha svelato le strategie del club rossonero. Se da un lato l’acquisto del giovane centravanti sembra aver completato il pacchetto offensivo, dall’altro l’attenzione del direttore sportivo Tare e del neo-allenatore Allegri si è spostata su un altro ruolo cruciale: quello del difensore centrale.

Le strategie di Tare e la pista Demiral

Come sottolinea il Corriere della Sera, il nuovo DS del Milan, Tare, sta lavorando incessantemente per offrire ad Allegri una rosa competitiva e bilanciata. Nonostante l’organico sembri già di altissimo livello, la dirigenza rossonera vuole evitare qualsiasi rischio e, per questo motivo, starebbe valutando un ulteriore rinforzo per la retroguardia. Il nome che sta circolando con maggiore insistenza è quello di Merih Demiral, attualmente in forza all’Al Ahli. Il difensore turco, già noto al calcio italiano per la sua esperienza nella Juventus, rappresenta un profilo di grande interesse per il Milan. La sua fisicità, la sua esperienza e la sua capacità di guidare la difesa sono qualità che il club rossonero cerca per blindare il reparto.

La trattativa per Demiral non è semplice, data la sua attuale militanza in Arabia Saudita, ma il Milan è convinto di poter trovare una soluzione. La possibilità di tornare in Serie A, in un club di primissimo piano come il Milan, potrebbe allettare il giocatore. Inoltre, il direttore sportivo Tareha dimostrato in passato di saper condurre in porto operazioni complesse, e la sua rete di contatti potrebbe rivelarsi decisiva.

Obiettivo Champions: la priorità di Allegri

Con l’arrivo di Allegri in panchina, le ambizioni del Milan sono cresciute in maniera esponenziale. L’obiettivo primario, come ribadito dal club, è tornare a competere per il vertice in Italia. L’acquisto di un difensore di livello come Demiral si inserirebbe perfettamente in questa logica. Un reparto difensivo solido è infatti la base su cui costruire una squadra vincente, e Allegri lo sa bene. La combinazione di un attacco potente, con l’esplosività eventuale di Boniface, e di una difesa invalicabile, guidata da un potenziale acquisto come Demiral, potrebbe davvero fare la differenza.

In attesa di sviluppi, i tifosi rossoneri possono sognare in grande. La campagna acquisti del Milan, orchestrata da Tare e supervisionata da Allegri, sembra procedere spedita e con grande acume. L’entusiasmo è alle stelle, e la speranza è che questo lavoro si traduca in successi sul campo, come auspicato dalla dirigenza.