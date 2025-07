Mercato Milan, svolta Estupinian! Contatti positivi, chiusura vicinissima a queste condizioni. Cifre e dettagli

Mercato Milan, arriva la svolta per Estupinian: contatti super positivi nelle ultime ore con il Brighton, chiusura prevista a queste cifre

Il Milan è sempre più vicino a mettere a segno un importante colpo di mercato: Pervis Estupiñán. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, fonte autorevole nel panorama del calciomercato, i contatti tra il club rossonero e l’entourage del terzino sinistro si sono intensificati nelle ultime ore, portando la trattativa a un punto cruciale. La dirigenza milanista confida di chiudere l’operazione per una cifra leggermente inferiore ai 20 milioni di euro totali, una somma considerata congrua per un giocatore delle qualità e del potenziale di Estupiñán.

L’ottimismo in casa Milan è palpabile. La volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera è un fattore determinante: il terzino ecuadoriano ha infatti già raggiunto un’intesa verbale con il club sui termini contrattuali. Questo significa che le basi per il contratto del giocatore sono già state gettate, facilitando notevolmente il percorso verso la fumata bianca. L’accelerazione della trattativa dimostra la determinazione del Milan a rinforzare la fascia sinistra, un ruolo chiave nello scacchiere tattico di qualsiasi squadra.

L’arrivo di Pervis Estupiñán sarebbe un colpo significativo per il Milan, che continua a costruire una squadra competitiva sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, e del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. Tare, con la sua esperienza e la sua profonda conoscenza del mercato internazionale, sta lavorando instancabilmente per portare a Milano i migliori talenti e i giocatori più adatti alla visione della società. La sua capacità di individuare e attrarre profili di alto livello è un asset fondamentale per il futuro del club.

Con Massimiliano Allegri alla guida tecnica, il Milan punta a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Un terzino sinistro con le caratteristiche di Estupiñán si inserirebbe perfettamente nella sua filosofia di gioco. L’ex Brighton, infatti, è noto per la sua spinta offensiva, la sua velocità e la sua capacità di crossare, ma anche per la sua solidità in fase difensiva. Queste qualità lo rendono un profilo completo e ideale per un Milan che vuole essere propositivo e dominare il campo. La sua duttilità tattica, inoltre, gli permetterebbe di adattarsi a diverse situazioni di gioco, offrendo ad Allegri numerose opzioni.

L’operazione Estupiñán rientra in una più ampia strategia di mercato del Milan, volta a costruire una rosa equilibrata e profonda. Il club sta cercando di colmare le lacune e di potenziare ogni reparto, puntando su un mix di giovani promettenti e giocatori esperti. L’acquisto di un terzino sinistro di qualità era una delle priorità, e Pervis Estupiñán sembra essere il profilo perfetto per le esigenze del calciomercato Milan. I tifosi rossoneri attendono con ansia l’ufficialità di questo trasferimento, sperando che possa contribuire a riportare il Milan dove merita. La sessione di mercato estiva si preannuncia intensa e ricca di sorprese, e il Milan è pronto a essere uno dei protagonisti.