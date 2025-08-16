Mercato Milan, il rinforzo in attacco arriva dalla Ligue 1? C’è il retroscena

Mercato Milan, fra i vari nomi in attacco spunta una candidatura dalla Ligue 1

Il calciomercato entra nel vivo e la notizia che arriva dalla Francia potrebbe accendere una nuova potenziale pista per il Milan. L’attaccante svizzero Breel Embolo non è stato convocato dal Monaco per l’amichevole contro il Le Havre. L’assenza, secondo quanto riportato da Sébastien Denis, esperto di mercato e giornalista di Foot Mercato, è dovuta al fatto che il giocatore è attualmente in trattativa avanzata per un trasferimento. Questa mossa del club monegasco apre a scenari interessanti, con numerosi top club europei che seguono da vicino la situazione.

L’esclusione di Breel Embolo dal gruppo del Monaco non è un caso isolato nel mondo del calcio, dove un giocatore in procinto di cambiare squadra viene spesso tenuto fuori per evitare infortuni che possano compromettere la trattativa. Secondo Sébastien Denis, la trattativa è a un punto cruciale, suggerendo che un annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve. Le cifre e il nome del club interessato non sono ancora stati resi pubblici, ma il profilo dell’attaccante svizzero, noto per la sua potenza fisica e versatilità in attacco, lo rende un obiettivo appetibile per molte squadre. La sua capacità di agire sia come punta centrale che come esterno offensivo lo rende un jolly prezioso.

Questa notizia si inserisce in un contesto di grande fermento anche in casa Milan. Con il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri e l’arrivo del nuovo direttore sportivo Igli Tare, la società rossonera sta lavorando per costruire una squadra che possa competere su più fronti. L’attacco è uno dei reparti che potrebbe subire modifiche in questa sessione di mercato. Il Milan ha bisogno di rinforzi che possano garantire un alto rendimento e una varietà di soluzioni offensive. Il profilo di Embolo potrebbe quindi interessare il club di via Aldo Rossi, che ha dimostrato di voler puntare su giocatori con una solida esperienza internazionale.

La collaborazione tra Allegri e Tare sarà cruciale per le prossime mosse di mercato. Mentre l’allenatore fornirà le indicazioni tecniche sui profili desiderati, il direttore sportivo dovrà lavorare per chiudere le operazioni con successo. La situazione di Embolo potrebbe essere monitorata da vicino, in attesa di capire quali saranno le richieste economiche del Monaco e se ci sarà un margine per un’eventuale trattativa.

In conclusione, la decisione del Monaco di escludere Breel Embolo dalla squadra apre scenari interessanti sul mercato. Il futuro dell’attaccante svizzero è tutto da scrivere, e non è da escludere che il suo nome possa finire presto sul taccuino di Massimiliano Allegri e Igli Tare per il nuovo Milan.