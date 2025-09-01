Mercato Milan, Embolo ha scelto il proprio futuro! Ha firmato con loro poche ore fa. La situazione

Mercato Milan, Embolo, attaccante accostato anche ai rossoneri nel corso dell’estate, ha firmato con il Rennes

Dopo una lunga telenovela di mercato, si chiude definitivamente la pista che avrebbe potuto portare al calciomercato Milan l’attaccante svizzero Breel Embolo. Il giocatore, accostato con insistenza ai rossoneri, ha infatti dato il suo consenso finale al club francese del Rennes, mettendo fine a ogni speculazione. La notizia, riportata da diverse fonti autorevoli, tra cui il prestigioso quotidiano sportivo francese L’Équipe, conferma che l’affare è ormai concluso.

L’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo del Milan aveva acceso la speranza tra i tifosi di vedere un mercato aggressivo e mirato. Tare, noto per la sua abilità nel trovare giocatori di talento a prezzi contenuti, aveva individuato in Embolo un profilo ideale: giovane, potente e con ampi margini di miglioramento. Tuttavia, l’intromissione del Rennes e la scelta del giocatore hanno fatto saltare i piani.

La rinascita del Milan passa anche da un attacco forte e prolifico. Allegri, tornato sulla panchina rossonera, ha bisogno di un centravanti in grado di garantire un elevato numero di gol per puntare non solo alla qualificazione in Champions League, ma anche alla lotta per lo scudetto. Con Embolo fuori dai giochi, l’attenzione si sposta su altri profili. Il nome che sta circolando con maggiore insistenza è quello di un attaccante di caratura internazionale che possa fare la differenza fin da subito. Tare è al lavoro per convincere il nuovo obiettivo a sposare il progetto rossonero a partire da gennaio.

La perdita di Embolo rappresenta una delusione ma non un fallimento. La strategia del Milan rimane solida: investire su giocatori che possano crescere e valorizzarsi nel tempo, senza dimenticare la necessità di avere elementi pronti all’uso. Il lavoro di Tare e del suo staff sarà fondamentale in queste settimane decisive. I tifosi aspettano con ansia di conoscere il nome del nuovo numero 9, sperando che sia l’uomo giusto per riportare il Milan nell’Olimpo del calcio italiano ed europeo. La nuova era rossonera è appena cominciata, e le mosse di mercato dei prossimi giorni saranno cruciali per definire il futuro della squadra. L’attesa è alta, e l’intero mondo del calcio è con gli occhi puntati su Casa Milan.