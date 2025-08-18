Mercato Milan, Embolo resta sottotraccia: possibile accelerata nel finale di sessione

Mercato Milan, Embolo rimane per ora sullo sfondo ma i rossoneri potrebbero accelerare nel finale

Mentre il Milan prosegue la sua caccia serrata al nuovo attaccante, con Rasmus Højlund come obiettivo principale, la dirigenza rossonera tiene d’occhio anche piste alternative. La strategia del nuovo DS Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri è chiara: non focalizzarsi su un solo nome, ma avere sempre un “Piano B” pronto in caso di difficoltà. E in questo scenario, un nome che torna prepotentemente in auge è quello di Breel Embolo, attaccante del Monaco.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto nel suo consueto video di aggiornamento, la situazione di Embolo merita di essere monitorata con grande attenzione. “È vero che ad oggi è una pista fredda”, ha ammesso Moretto, sottolineando come il Milan stia concentrando tutte le sue energie sui “piani A”. Tuttavia, un dettaglio non di poco conto potrebbe cambiare le carte in tavola. Embolo si trova in una situazione di rottura totale con il Monaco, e i suoi agenti, come ha sottolineato l’esperto di mercato, “continuano ad offrirlo con insistenza al Milan“.

Questa insistenza da parte dell’entourage del giocatore svizzero potrebbe diventare determinante qualora le trattative per i primi obiettivi del Milan non dovessero andare in porto. La possibilità di un affare a condizioni vantaggiose, considerando la situazione tesa tra Embolo e il Monaco, potrebbe rendere la pista molto interessante per il club rossonero. Un giocatore del calibro di Embolo, con le sue qualità fisiche e la sua esperienza a livello internazionale, sarebbe un’alternativa di alto livello per l’attacco di Massimiliano Allegri.

Il lavoro di Igli Tare in queste ultime settimane di calciomercato sarà fondamentale. Il DS deve gestire con maestria le trattative per le prime scelte, ma allo stesso tempo non può ignorare le occasioni che si presentano. Il caso di Embolo è un chiaro esempio di come il mercato possa cambiare rapidamente e di come un’opzione secondaria possa diventare improvvisamente la soluzione ideale. L’attaccante del Monaco rappresenta una potenziale sorpresa e il Milan farebbe bene a tenere la situazione sotto stretta sorveglianza.