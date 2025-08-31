Mercato Milan, Embolo resta un’ipotesi viva! C’è l’intreccio con la Roma, scenario totalmente inaspettato

Mercato Milan, se dovesse saltare Dovbyk Embolo del Monaco resta un’opzione viva: sull’attaccante del Monaco c’è anche la stessa Roma

Il calciomercato Milan estivo si anima con una potenziale intricata rete di trattative che potrebbe ridisegnare gli attacchi di alcune delle big del campionato italiano ed europeo. Al centro del dibattito, un intrigante valzer di attaccanti che vede protagonisti Breel Embolo e Artem Dovbyk, con il Milan e la Roma nel ruolo di principali attori. Questa complessa situazione, riportata da Calciomercato.it, suggerisce un dominio di mercato a catena, in cui ogni mossa influenza la successiva.

Il Rennes si è mosso con decisione su Breel Embolo, attaccante svizzero che ha dimostrato il suo valore a livello internazionale. La sua forza fisica e la sua capacità realizzativa lo rendono un profilo appetibile per molti club, e il Rennes ha presentato un’offerta concreta. Tuttavia, il giocatore, pur non disdegnando la destinazione, sta attualmente temporeggiando. Il motivo di questo rallentamento è l’interesse di club di maggiore blasone come la Roma e il Milan.

Proprio la Roma ha inserito Embolo nella sua lista dei desideri. L’attaccante svizzero sarebbe visto come un’ottima alternativa per rinforzare il reparto offensivo giallorosso, offrendo al nuovo tecnico la possibilità di variare le soluzioni tattiche. Ma l’asse di mercato più interessante si sviluppa tra il Milan e la Roma. Il club rossonero, sotto la nuova gestione tecnica di Massimiliano Allegri e con Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo, sta monitorando attentamente la situazione di Artem Dovbyk, centravanti ucraino che milita proprio tra le fila della Roma.

Il possibile affare Dovbyk tra Milan e Roma è il fulcro di questo dominio. Il Milan, alla ricerca di un attaccante con determinate caratteristiche, avrebbe individuato in Dovbyk il profilo ideale. Se il club rossonero riuscisse a strappare l’attaccante ucraino ai giallorossi, la Roma si ritroverebbe con una casella da riempire in attacco. Ed è qui che la pista Embolo si farebbe caldissima. Lo svizzero diventerebbe la prima scelta per la Roma, che avrebbe così il suo sostituto pronto per l’eventuale partenza di Dovbyk.

Il Milan, dal canto suo, vede in Embolo un’alternativa valida a Dovbyk, nel caso in cui la trattativa con la Roma non dovesse andare in porto. La cautela del giocatore svizzero nell’accettare l’offerta del Rennes è un chiaro segnale che il suo entourage sta valutando le opzioni, in attesa di capire se le big italiane faranno una mossa decisa. Questo intreccio di interessi incrociati crea una situazione di stallo che potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro, con il Milan che ha la chiave per avviare il tutto. La mossa rossonera su Dovbyk non solo cambierebbe il volto dell’attacco milanista ma darebbe il via libera alla Roma per affondare il colpo su Embolo, lasciando il Rennes con un pugno di mosche in mano. Il mercato è un gioco a incastro e questo è un esempio perfetto di come la decisione di un solo club possa scatenare una reazione a catena che coinvolge diversi attori.