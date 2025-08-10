Mercato Milan, spunta la clamorosa indiscrezione! De Winter e non solo: questa la strategia di Tare

Mercato Milan, c’è la clamorosa indiscrezione per quanto riguarda il pacchetto difensivo: i rossoneri prenderanno un altro calciatore dopo De Winter

Il calciomercato Milan si conferma una delle squadre più attive in questa fase del calciomercato estivo, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Le ultime indiscrezioni, riportate dal giornalista Mattia Giangaspero, suggeriscono un’intensa attività sul fronte difensivo, con non uno, ma ben due innesti previsti per il reparto arretrato.

Secondo Giangaspero, il Milan è attualmente molto vicino a un accordo con il difensore De Winter. Questo potenziale acquisto rappresenta un passo significativo per il club rossonero, che cerca di aggiungere solidità e profondità alla propria difesa. Tuttavia, le vere novità e ambizioni del Milan non si fermano qui.

Le verifiche effettuate, sempre secondo la fonte, confermano che l’intenzione del Milan è quella di acquistare non un solo difensore centrale, ma ben due. Questa strategia sottolinea la volontà del nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, di rinnovare e rinforzare in maniera sostanziale il cuore della difesa. Tare, noto per la sua acume e la sua capacità di scovare talenti, sembra avere le idee molto chiare sugli obiettivi da perseguire.

Il nome che in questo momento è in cima alla lista dei desideri di Tare è quello di Comuzzo. Questo giovane e promettente difensore è evidentemente considerato un profilo ideale per il progetto del Milan e per le richieste del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. Allegri, tornato sulla panchina rossonera, avrà bisogno di una difesa solida e affidabile per poter implementare al meglio le sue tattiche e puntare a traguardi importanti sia in Italia che in Europa. L’accoppiata Tare-Allegri sembra voler costruire un Milan ancor più competitivo e resiliente.

L’acquisto di due difensori centrali permetterebbe al Milan di avere maggiori opzioni e rotazioni, un aspetto fondamentale considerando gli impegni su più fronti che attendono la squadra. La Serie A, la Coppa Italia e le competizioni europee richiedono una rosa ampia e di qualità. L’arrivo di De Winter e la potenziale acquisizione di Comuzzo rappresenterebbero un chiaro segnale delle ambizioni del club.

La ricerca di giovani talenti con ampi margini di crescita, come Comuzzo, si sposa perfettamente con la filosofia di investimento del Milan degli ultimi anni. Allo stesso tempo, l’esperienza e la visione strategica di Tare saranno cruciali per finalizzare queste importanti operazioni di mercato. I tifosi rossoneri possono attendersi un’estate ricca di emozioni e novità, con la speranza di vedere un Milan ancora più forte e determinato a conquistare nuovi successi. Resta da vedere come si evolveranno le trattative e se il Milan riuscirà a mettere a segno questo doppio colpo in difesa.