Mercato Milan, Dovbyk sogno infranto di Allegri! Richiesta del tecnico, era l'alternativa a... Ultimissime

Mercato Milan, Artem Dovbyk sogno infranto di Allegri: l’ucraino della Roma era la principale alternativa a Vlahovic

L’ultima fase del calciomercato Milan ha regalato colpi di scena e grandi sorprese. Come riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, il Milan si sta muovendo con decisione per costruire una squadra competitiva e accontentare le richieste del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, e del direttore sportivo Igli Tare. Le ambizioni sono alte e il club rossonero ha già messo a segno acquisti di grande calibro, come il centrocampista Adrien Rabiot e il talentuoso Christopher Nkunku, arrivato dal Chelsea.

L’arrivo di Rabiot è stato un vero e proprio colpo a sorpresa. Il centrocampista francese, già allenato da Allegri ai tempi della Juventus, ha svolto le visite mediche e si unirà ufficialmente al gruppo dopo gli impegni con la sua nazionale. Si tratta di un rinforzo di altissimo livello per il centrocampo, che va ad aggiungersi a giocatori del calibro di Samuele Ricci, Luka Modric e Ardon Jashari.

Tuttavia, nonostante le tante operazioni in entrata, c’è un affare che non è andato in porto, un’operazione che avrebbe potuto cambiare ulteriormente il volto dell’attacco rossonero: lo scambio tra Santiago Gimenez della Roma e l’attaccante della Roma Artem Dovbyk.

Il Milan, su espressa richiesta di Allegri che voleva un centravanti classico, aveva puntato forte su Dovbyk. Igli Tare aveva lavorato senza sosta per trovare la formula giusta che potesse soddisfare entrambe le parti.

L’affare, però, è definitivamente naufragato. La Roma non ha voluto cedere il suo attaccante se non in cambio di una formula che prevedesse almeno il diritto di riscatto, una condizione non accettata dalla dirigenza rossonera. Un vero peccato per i tifosi del Milan, che avevano sognato l’arrivo del forte attaccante ucraino.

Nonostante la delusione per l’affare Dovbyk sfumato, il Milan può comunque ritenersi soddisfatto del suo mercato. La squadra è stata rinforzata in tutti i reparti e ora non resta che aspettare l’inizio della nuova stagione per vedere i frutti del lavoro di Tare e Allegri. Il Milan del futuro è pronto a scendere in campo e a lottare per tutti gli obiettivi.