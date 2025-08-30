Mercato Milan, svolta Dovbyk! Accordo di massima coi rossoneri e con la Roma, cosa manca per la chiusura dell’affare

Mercato Milan, arriva la svolta per Dovbyk: il calciatore ucraino ha detto sì ai rossoneri. Manca l’ultimo ok di Santiago Gimenez

Le voci di mercato si fanno sempre più insistenti e per i tifosi del Milan è tempo di sognare. Il nome che sta infiammando le ultime ore è quello di Artem Dovbyk, il prolifico attaccante ucraino della Roma. Secondo le ultimissime indiscrezioni del noto esperto di calciomercato Matteo Moretto, ci sarebbe stato un contatto diretto tra il calciomercato Milan e l’entourage del calciatore.

La volontà di Dovbyk e le complesse dinamiche di mercato

La notizia bomba arriva direttamente dall’Italia. L’incontro, avvenuto nella giornata di ieri, ha avuto un esito estremamente positivo: Dovbyk ha dato il suo pieno assenso al trasferimento in rossonero. L’attaccante ha dichiarato il suo entusiasmo per la possibilità di vestire la maglia del Milan. Un sì convinto che apre scenari molto interessanti per il futuro dell’attacco milanista.

Tuttavia, come spesso accade nel calciomercato, il percorso non è affatto in discesa. L’affare Dovbyk è un vero e proprio incastro di diversi tasselli e la sua riuscita dipende da più fattori. Il principale di questi è legato al futuro di un altro grande nome: Santiago Gimenez, l’attaccante messicano del Milan. Bisognerà capire la volontà di Gimenez e l’eventuale sua partenza dal club rossonero, un movimento che potrebbe sbloccare una serie di cessioni e acquisti a catena. Il Milan, per arrivare a Dovbyk, deve per forza di cose attendere l’evolversi di questa complessa situazione, sperando che le pedine si muovano nella direzione giusta.

Il ruolo di Tare e Allegri e le strategie del Milan

L’arrivo di Artem Dovbyk rientrerebbe perfettamente nella strategia del nuovo corso del Milan, guidato da due figure di spicco: il nuovo Direttore Sportivo, Igili Tare, e il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. La scelta di puntare su un profilo come quello di Dovbyk dimostra la volontà di Tare di rinforzare l’attacco con un giocatore giovane, ma con già un bagaglio di esperienza importante e con una spiccata propensione al gol. Un profilo che si sposa perfettamente con le idee di gioco di Allegri, che ha sempre apprezzato attaccanti fisici, capaci di fare reparto da soli e di finalizzare il gioco con estrema efficacia.

L’entusiasmo dei tifosi è palpabile sui social, dove il nome di Dovbyk è già diventato un trending topic. La trattativa, sebbene complessa, è al centro delle attenzioni del nuovo tandem dirigenziale rossonero, che vuole regalare ad Allegri un attaccante di peso per la prossima stagione. Il valore di mercato di Dovbyk si aggira intorno ai 40 milioni di euro, una cifra importante che il Milan potrebbe affrontare anche grazie a eventuali cessioni e al budget a disposizione del club. Non resta che attendere e sperare che l’incastro si realizzi, regalando ai tifosi un nuovo bomber per la nuova stagione.