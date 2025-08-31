Mercato Milan, novità Dovbyk! Spunta la formula che nessuno si aspettava. E la Roma si cautela con un nome a sorpresa

Mercato Milan, spunta la novità su Dovbyk: il calciatore potrebbe arrivare in rossonero a prescindere da Santiago Gimenez: Roma su Embolo

La notizia diffusa dall’esperto di mercato di SkySport, Gianluca Di Marzio, sta scuotendo le fondamenta del calciomercato italiano. Le mosse strategiche delle big, in particolare di Milan e Roma, sono in continuo mutamento e la possibilità di un’operazione singola che porterebbe Artem Dovbyk in rossonero ha innescato una reazione a catena. Questo scenario aprirebbe le porte della Roma a una nuova, intrigante pista: Breel Embolo.

Dovbyk, il bomber ucraino nel mirino del Milan di Allegri

Il nome di Artem Dovbyk, il talentuoso attaccante ucraino, è da tempo sulla lista dei desideri di molte squadre europee. Le sue ottime prestazioni hanno attirato l’attenzione del Milan, che, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del neotecnico Massimiliano Allegri, è alla ricerca di un profilo in grado di rinforzare significativamente il reparto offensivo. Il calciomercato Milan vuole un centravanti con caratteristiche precise: fisicità, capacità di finalizzazione e un attitudine al lavoro di squadra. Dovbyk sembra rispondere perfettamente a questi requisiti, rappresentando il profilo ideale per il nuovo progetto tecnico. L’operazione, qualora andasse in porto come movimento singolo, avrebbe implicazioni dirette sul mercato della Roma.

Embolo, l’alternativa svizzera per la Roma

Se Dovbyk dovesse vestire la maglia rossonera, la Roma sarebbe costretta a virare su altri attaccanti. E, secondo Di Marzio, il nome che circola con insistenza è quello di Breel Embolo. La punta svizzera, che in passato è stata più volte proposta agli stessi rossoneri dai suoi agenti, potrebbe diventare una pedina cruciale per i giallorossi. Embolo è un giocatore dalle grandi doti atletiche, capace di agire sia come punta centrale che come esterno d’attacco. La sua velocità e la sua potenza fisica lo rendono un profilo estremamente interessante per il campionato italiano. La Roma, che è in cerca di un attaccante che possa garantire un alto rendimento e una presenza costante nell’area avversaria, vedrebbe in Embolo una valida e concreta alternativa al bomber ucraino.

Le strategie di Milan e Roma a confronto

Questo intreccio di mercato evidenzia le differenti strategie delle due squadre. Il Milan di Tare e Allegri sembra voler puntare su un profilo più classico e da area di rigore come Dovbyk, per dare una precisa identità al proprio attacco. La Roma, invece, si adatterebbe alle circostanze, dimostrando una notevole flessibilità nella ricerca di un attaccante con caratteristiche diverse, ma comunque in grado di fare la differenza. L’operazione Dovbyk–Milan potrebbe quindi sbloccare un effetto domino con Embolo in direzione Roma, rendendo il calciomercato estivo ancora più avvincente e ricco di colpi di scena.