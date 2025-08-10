Mercato Milan, clamorosa indiscrezione: Allegri vara la difesa a tre, Djimsiti candidato forte! E c’è un’importante novità

Mercato Milan, arriva la clamorosa indiscrezione: Massimiliano Allegri pronto a varare la difesa a tre, spunta Djimsiti

La notizia ha scosso il calciomercato rossonero: Malick Thiaw ha salutato Milano per accasarsi al Newcastle, portando nelle casse del Milan ben 38 milioni di euro di parte fissa più 4 milioni di bonus. Una cessione importante che, se da un lato rimpingua le finanze, dall’altro crea un vuoto significativo nella retroguardia di Massimiliano Allegri. Attualmente, il tecnico milanista si ritrova con soli tre difensori centrali di ruolo: Matteo Gabbia, Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic. Una coperta decisamente corta, soprattutto considerando le ambizioni del club e le possibili scelte tattiche di Allegri.

La necessità di intervenire sul mercato è impellente, e il Milan, con il suo nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, è già al lavoro per individuare i profili giusti. Come riportato stamattina da Tuttosport, la strategia potrebbe prevedere non uno, ma ben due nuovi innesti in difesa.

Il Puzzle della Difesa: Titolarità e Esperienza

Il primo e più urgente obiettivo è l’acquisto di un difensore centrale titolare, in grado di affiancare Tomori e garantire solidità al reparto. I nomi sul taccuino di Tare, sempre secondo il quotidiano torinese, sono principalmente tre, tutti giovani talenti con ampi margini di crescita:

Giovanni Leoni del Parma : un promettente difensore che ha già mostrato le sue qualità in Serie B. Il Milan lo segue con interesse da tempo e potrebbe essere il profilo ideale per il futuro.

: un promettente difensore che ha già mostrato le sue qualità in Serie B. Il Milan lo segue con interesse da tempo e potrebbe essere il profilo ideale per il futuro. Caleb Okoli del Leicester : un altro giovane difensore centrale, già con esperienza internazionale. La sua fisicità e la capacità di impostare il gioco lo rendono un candidato intrigante per la retroguardia rossonera.

: un altro giovane difensore centrale, già con esperienza internazionale. La sua fisicità e la capacità di impostare il gioco lo rendono un candidato intrigante per la retroguardia rossonera. Pietro Comuzzo della Fiorentina: un talento cristallino cresciuto nel vivaio viola, già nel giro della prima squadra. La sua duttilità tattica e la visione di gioco lo rendono un prospetto molto interessante.

Ma il mercato del Milan potrebbe non fermarsi qui. Se Allegri decidesse di insistere con la difesa a tre, un modulo che richiede un numero maggiore di specialisti nel ruolo, allora potrebbe arrivare anche un centrale d’esperienza negli ultimi giorni di mercato. Un profilo che, oltre a garantire affidabilità, possa fare da chioccia ai più giovani e portare leadership in spogliatoio.

Un nome che circola con insistenza, sempre secondo Tuttosport, è quello di Berat Djimsiti. Il difensore albanese classe 1993 dell’Atalanta sarebbe un’opzione valida per il Diavolo. Djimsiti vanta una lunga esperienza in Serie A e in campo europeo, conosce bene il campionato italiano e le sue dinamiche. La sua solidità difensiva e la capacità di giocare in diversi ruoli della linea a tre lo renderebbero un’aggiunta preziosa per Allegri.

La Strategia di Igli Tare e Massimiliano Allegri

L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo segna l’inizio di una nuova era per il Milan. La sua esperienza nel campo del calciomercato, unita alla visione tattica di Massimiliano Allegri, sarà fondamentale per costruire una squadra competitiva e ambiziosa. La cessione di Thiaw ha aperto nuove possibilità e, con i 42 milioni di euro incassati, il Milan ha ora la liquidità necessaria per operare con decisione sul mercato.

La doppia strategia di Tare, che punta sia su un giovane titolare che su un esperto difensore, dimostra la volontà del club di non lasciare nulla al caso. L’obiettivo è chiaro: garantire ad Allegri una rosa profonda e versatile, in grado di affrontare al meglio le sfide che attendono il Milan in Serie A e in Europa. La caccia ai nuovi difensori è ufficialmente aperta, e i tifosi rossoneri attendono con ansia i prossimi colpi di mercato.