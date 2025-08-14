Mercato Milan, la difesa non è completa: serve un altro innesto per aumentare le rotazioni

Mercato Milan, non solo De Winter: in difesa il club rossonero prova a regalare ad Allegri un profilo più esperto

Il calciomercato del Milan entra nel vivo e, dopo la cessione di Malick Thiaw al Newcastle per una cifra record di 38 milioni di euro più 4 di bonus, la società rossonera è pronta a rivedere le proprie strategie in difesa. L’addio del difensore tedesco, che ha fruttato una cospicua somma di denaro, apre le porte a una vera e propria rivoluzione nel reparto arretrato. Secondo quanto riporta Tuttosport in edicola stamattina, la dirigenza milanista, guidata dal nuovo DS Igli Tare, sta lavorando su un duplice fronte per rinforzare la difesa.

Oltre a De Winter diventato ufficiale ieri, il piano del Milan dipende in gran parte dalle scelte tattiche del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. Se, come sembra probabile, il tecnico continuerà a insistere con la difesa a tre, il club potrebbe puntare su un centrale d’esperienza negli ultimi giorni di mercato. Un nome che circola con insistenza, e che potrebbe essere valido per il Diavolo, è quello di Berat Djimsiti, difensore albanese classe 1993 dell’Atalanta. La sua esperienza e la sua duttilità tattica lo renderebbero un profilo ideale per completare il reparto e offrire ad Allegri un’alternativa di grande affidabilità.

Prima di un eventuale acquisto di un profilo più esperto, il Milan vuole assicurarsi un titolare per il presente e il futuro. La partenza di Thiaw ha lasciato un vuoto che deve essere colmato con un giocatore di prospettiva e qualità. Sempre secondo Tuttosport, i nomi su cui starebbero lavorando i dirigenti milanisti sono principalmente tre: Berat Djimsiti dell’Atalanta, Caleb Okoli del Leicester e Pietro Comuzzo della Fiorentina.

Okoli, reduce da un’esperienza in Inghilterra, è un difensore fisico e potente che conosce bene il calcio italiano. Comuzzo, talento emergente della Fiorentina, rappresenta una scommessa per il futuro. La scelta di uno di questi tre giovani difensori, unita all’eventuale arrivo di Djimsiti, delineerebbe una strategia chiara e ambiziosa per il nuovo Milan di Tare e Allegri. Con le risorse economiche derivanti dalla cessione di Thiaw, il club rossonero ha la possibilità di agire con decisione sul mercato e di costruire una difesa solida e competitiva per la prossima stagione.