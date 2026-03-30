Mercato Milan, la dirigenza del Partizan replica a Mijatovic su Kostic: «Mercoledì risponderemo a tutte le accuse»

Mercato Milan, la dirigenza del Partizan ha risposto al duro comunicato di Mijatovic in merito alla cessione di Kostic ai rossoneri

Il trasferimento di Andrej Kostić al Milan è diventato il centro di una scontro istituzionale senza precedenti a Belgrado. Dopo il durissimo attacco frontale di Predrag Mijatović, che aveva definito “irrisoria” l’offerta rossonera da 3,5 milioni di euro più 4,5 di bonus, è arrivata la replica ufficiale del Partizan.

Attraverso una nota diffusa tramite la propria newsletter e ripresa da sportske.net, la dirigenza serba ha annunciato che mercoledì fornirà risposte “complete e dettagliate” alle accuse di Mijatović, lasciando intendere una rottura ormai insanabile.

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PAROLE – «In merito al comunicato stampa diffuso dal vicepresidente per gli affari sportivi, il signor Predrag Mijatović, informiamo il pubblico che mercoledì la società fornirà risposte complete e dettagliate a tutte le accuse ivi contenute. In tale occasione, verranno ulteriormente chiariti il ​​suo precedente ruolo nell’amministrazione, il sostegno incondizionato di cui ha goduto in un certo periodo, nonché le problematiche sorte in seguito ad alcune decisioni e ai risultati sportivi conseguiti.

Allo stesso tempo, riteniamo che in questo momento sia difficile comprendere la riapertura di argomenti relativi ai ruoli individuali nella sfera pubblica, tenendo presente che le priorità del club sono l’adempimento di tutti gli obblighi e il superamento positivo del monitoraggio UEFA.Considerato che domani è la scadenza per il completamento delle rigorosissime condizioni previste dal sistema di monitoraggio UEFA, informiamo il pubblico che la dirigenza del Partizan Football Club è pienamente concentrata sull’adempimento di tutti gli obblighi necessari oggi e domani, con l’obiettivo di portare a termine con successo questo processo.

Riteniamo che in questo momento sia di cruciale importanza che tutte le attività del club siano finalizzate esclusivamente al soddisfacimento dei requisiti e alla salvaguardia della stabilità e degli interessi dell’FC Partizan. Su tutte le questioni e gli argomenti emersi pubblicamente nel periodo precedente, il club si pronuncerà in dettaglio e in modo trasparente mercoledì, al termine del monitoraggio, con l’obiettivo di informare pienamente il pubblico». riporta sportske.net.